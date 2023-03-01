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Tren kazasında 36 kişi yaşamını yitirdi
Tren kazasında 36 kişi yaşamını yitirdiFotoğraf: George Kidonas/InTime News/AP/picture alliance
PolitikaYunanistan

Yunanistan Ulaştırma Bakanı tren kazası sonrası istifa etti

1 saat önce

Yunanistan'da 36 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti. Karamanlis böylesi bir trajik olay karşısında bir şey olmamış gibi devam etmenin mümkün olmayacağını söyledi.

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Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, Yunanistan'da Salı gecesi meydana gelen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından istifa ettiğini açıkladı.                             

Karamanlis, yaptığı açıklamada istifa etmeyi bir vazife telakki ettiğini belirterek böylece en azından kurbanların anısının onurlandırılmış olacağını kaydetti.

Yunan Bakan, açıklamasında "devletin uzun yıllara dayanan başarısızlıklarının sorumluluğunu üstlendiğini" de kaydetti.

Karamanlis, 21'inci yüzyıla yakışmayan vaziyetteki demiryollarını üç buçuk yıl önce devraldıklarını ve elden geçirmeye başladıklarını belirterek "Ne yazık ki bu çabalar böyle bir kazayı önlemek için yeterli olmadı. Bu hepimiz için ve şahsen benim için çok zor bir durum" dedi.

Böylesi bir trajik olay karşısında hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin mümkün olmayacağnı sözlerine ekleyen Karamanlis, vatandaşların siyasi sisteme güvenmesinin şart olduğunu belirterek "Bu nedenle Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karamanlis kazada ölenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece bir yolcu treniyle yük treni çarpışmıştı.

İtfaiye sözcüsü Vasilis Vatrakoyannis, kaza sonrası 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Sözcü, kazadan yaralı olarak kurtulan 85 kişiden 66'sının hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Başkent Atina'dan Selanik'e doğru giderken karşı yönden gelen yük treniyle çarpışan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu.

Kazanın ardından yaklaşık 250 yolcu, otobüslerle Selanik'e taşındı.

Merkezi Larisa olan Teselya bölgesinin valisi, SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, yolcu treninin ilk dört vagonunun çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığını ve yangın çıkan ilk iki vagonun "neredeyse tamamen tahrip olduğunu" belirtti.

Vali Konstantinos Agorastos, aynı ray üzerindeki trenlerin yüksek hızla giderken çarpıştığını belirterek "Makinistler, karşıdan tren geldiğini bilmiyordu" dedi.

Raydan çıkan vagonlar kaldırılarak kazazedelere ulaşılabilmesi için yürütülen çalışmalarda vinçler de kullanılıyor.

Yunan medyası tarafından ülke tarihinin "en kötü tren kazası" olarak tanımlanan kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

DW,dpa/TY,BK

 

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