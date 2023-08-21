Yunanistan Ukrayna'nın F-16 pilotlarını eğitecek

Yunanistan, Ukrayna'ya Holanda ve Danimarka'nın vermeyi taahhüt ettiği F-16'ları kullanacak askeri pilotları eğitmeyi teklif etti.

Yunanistan, Avrupa'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Atina'ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Hollanda ve Danimarka tarafından verilecek F-16 jetlerini kulanacak askeri pilotları yetiştirmeyi teklif etti. Ukrayna lideri Zelenskiy söz konusu teklifi memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna lideri, "Pilotlarımızın F-16'lara hazırlanması konusunda Yunanistan'ın desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Zelenskiy, Yunanistan'ın ayrıca daha önce söz verdiği üzere Odessa Limanını da yeniden inşa etmek konusunda destek verme vaadini hatırlattı. Ukrayna'nın önemli liman kenti ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nda da önemli rol oynayan Odessa'da çok sayıda Yunan kökenli yaşıyor. Atina daha önce, Rusya'nın saldırlarına hedef olan liman kentinin yeniden inşasında destek verecegini açıklamıştı.

Yunanistan Ukrayna'nın süreç olgunlaştığında NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasını da destekleyeceğini duyurmuştu.

Danimarka ve Hollanda F-16 verecek

Yunanistan hava kuvvetlerinin büyük kısmı F-16 savaş jetlerinden oluşuyor ve Yunan pilotları bu model uçak konusunda oldukça tecrübeli olarak görülüyor.

Pazar günü Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı vereceklerini duyurmuştu. Uçakların Ukrayna'ya verilmesine kadar, jetleri kullanacak pilotların eğitimini tamamlaması hedefleniyor.

Avrupa ziyaretini sürdüren Ukrayna lideri Zelenskiy, Atina'da düzenlenen Balkan ülkeleri devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Atina'ya bugün gitti. Zirveye, Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Moldova liderleri ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de katılıyor. Zirvede, AB'ye üye olmayan veya aday statüsündeki ülkelerin AB'ye üyeliği süreci ele alınıyor. Ukrayna'nın AB'ye üyeliği konusunda AB Komisyonu'nun bir tavsiye kararı çıkarıp çıkarmayacağı Ekim ayında netliğe kavuşacak.

dpa / ETO, BK