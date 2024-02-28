Yunanistan: Tren kazasının yıl dönümünde grev ve protestolar

Yunanistan, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının yıl dönümünde genel grev ve hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu.

Ülkenin önde gelen sendikalarının genel grev çağrısı nedeniyle toplu taşımacılık durma noktasına geldi. Kamu çalışanları ve hastane personeli de greve katılırken okullar açılmadı, feribot ve tren seferleri yapılmadı, çöpler toplanmadı. Taksi şoförleri de dün başlattıkları grevi bugün de devam ettirdi.

Grev çağrısında bulunan Kamu Hizmetleri Sendikası (ADEDY), ülkedeki mali kriz döneminde maaş ve ücretlerin yüzde 40 oranında düştüğüne işaret ederek bu zararın hala telafi edilmediğine dikkat çekmiş, "Yeni işe alınan ve bir adada çalışması istenen öğretmen ayda net 734 euro kazanıp 350 ila 500 euro kira ödemek zorunda. Bir hasta bakıcının maaşı 680 euro" açıklamasında bulunmuştu. Bu durumun tüm kamu hizmetlerinde geçerli olduğunu belirten sendika "Para var ama adil dağıtılmıyor" eleştirisinde bulunmuştu. Sendika, maaşlara yüzde 10'luk zam ile Noel ve Paskalya ödeneklerinin yeniden yürürlüğe sokulmasını talep ediyor.

Yunanistan'daki tren faciasında yaşamını yitiren 57 kişinin çoğu üniversite öğrencisiydi. Fotoğraf: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Parlamento önünde "Katiller" sloganları

Grevler sırasında geçen yıl ülkeyi sarsan tren kazası nedeniyle de hükümete yoğun eleştiriler yöneltildi. İki trenin aynı rayda saatlerce fark edilmeden birbirine doğru yol aldıktan sonra kafa kafaya çarpışması ülkede şok etkisi yaratmış, demiryollarında on yıllar boyunca hükümetlerin ihmalci politikaları yeniden tartışmaya açılmıştı. Çoğu üniversite öğrencilerinden oluşan 57 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturmalar hala sürüyor.

Başkent Atina'da parlamentonun önünde toplanan göstericiler "Katiller" diye slogan atarken binlerce gösterici de demiryolları işletmesi önündeki protestoya katıldı. Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te de gösteriler düzenlendi, polis molotof kokteyli, taş ve ve boya atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

dpa,AP/BK,TY

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