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Arşiv - Yunanistan, Türk savaş uçaklarının Ege Denizi'ndeki Yunan Adaları üzerinde uçmasından rahatsızFotoğraf: imago/Xinhua
PolitikaYunanistan

Yunanistan Türkiye'yi BM'ye şikayet ediyor

4 saat önce

Yunanistan, Birleşmiş Milletler'deki (BM) daimi temsilcisi aracılığıyla, Ege Denizi'nde bulunan adaları üzerindeki egemenliğini sorguladığı gerekçesiyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etmeye hazırlanıyor.

https://www.dw.com/tr/yunanistan-t%C3%BCrkiyeyi-bmye-%C5%9Fikayet-ediyor/a-61942500

Yunan hükümeti, Ege Denizi'nin doğusundaki adalarının egemenliğini sorguladığı gerekçesiyle Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etmeye hazırlanıyor. Yunanistan'ın kamusal radyo-televizyon kurumu ERT'nin Yunan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Atina, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi aracılığıyla ilgili şikayet mektubunu Perşembe akşamı BM'ye sunacak. Yunan Kathimerini gazetesi de, söz konusu mektubun, Yunan Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından aylarca süren yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu bildirdi.

İki NATO müttefiki olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son haftalarda, Türk savaş uçaklarının neredeyse her gün Yunan Adaları üzerinde uçması nedeniyle yeniden tırmanıyor. Ankara, 1923'te imzalanan Lozan ve 1947'de imzalanan Paris Antlaşmaları'na aykırı olarak Yunanistan'ın birçok adayı silahlandırdığını ve bu sebepten dolayı, aralarında Rodos ve Sisam'ın da olduğu bazı adalar üzerindeki egemenliğini kaybettiğini savunuyor.

Atina ise söz konusu adaların silahlandırılmasını, Türkiye'nin batı kıyılarında çok sayıda bulunan çıkarma gemilerinin tehdidi karşısında, kendini savunma hakkı ile açıklıyor.

ABD Kongresi'nde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis - (17.05.2022)
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ABD Kongresi'nde konuşmuştu - (17.05.2022)Fotoğraf: Win McNamee/Getty Images

Tek sorun adalar değil

İki komşu ülke arasındaki gerilimin tek nedeni Ege Denizi'ndeki adalar değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yaptığı açıklamada; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti sırasında yaptığı konuşmalarda Türkiye hakkında kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek, "Artık benim için Mitsotakis diye biri yok" demişti. Yunanistan ile ABD arasında son dönemde giderek artan ilişkiler ve ABD'nin Yunanistan'da çok sayıda askeri üs kurması da Ankara'yı rahatsız ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, geçen hafta ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Türkiye'ye savaş uçağı satılmaması talebinde bulunmuş ve ABD'nin Doğu Akdeniz'de "hayati çıkarları" olduğunu dile getirmişti.

Ankara ile Atina aynı zamanda, Akdeniz'in doğusundaki doğal gaz rezervlerinin hangi ülkenin egemenlik sahasında yer aldığı konusunda da derin görüş ayrılıklarına sahip. Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini egemenlik haklarının ihlali olarak görürken, Türkiye ise Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunması nedeniyle bölgedeki doğal gaz rezervlerinin kendi deniz yetki alanında olduğunu savunuyor.

 

dpa,DHA,DW / ET,JD

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