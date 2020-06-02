 Yunanistan Türkiye′yi AB′ye şikayet etti | AVRUPA | DW | 04.06.2020

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AVRUPA

Yunanistan Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

TPAO'nun Doğu Akdeniz'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurularının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Yunanistan Türkiye'yi AB'ye şikayet etti.

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisi

Türkiye'nin "Fatih" sondaj gemisi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Doğu Akdeniz'de Türk karasuları dışındaki petrol arama sahalarına ilaveler için yaptığı başvurunun ardından Yunanistan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'a yazdığı mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği daha da tırmandırmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas Perşembe akşamı Atina'da yaptığı açıklamada, "Ankara'nın taktiği sadece bir Yunan-Türk krizine değil, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de kapsamlı bir krize yol açacaktır" diye konuştu.

Yunan yetkililer, TPAO'nun petrol arama ruhsatı için başvurduğu bölgelerin Girit, Rodos ve Kerpe (Karpathos) adalarına birkaç deniz mili uzaklıkta olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye, Libya'da BM'nin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) 29 Kasım'da imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde batıda Girit'in güneyini teğet geçerek güneye uzanan bölgeyi Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmişti. Yunanistan bu bölgeyi kendi MEB alanı olarak görürken Türkiye ise Girit gibi adaların kendi karasularına sahip olduğunu, ancak MEB'lerinin bulunmadığını savunuyor. Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkta AB Yunanistan'a tam destek verdiğini açıklamış, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar için çerçeve karar almıştı.

Binlerce hektarlık ilave

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu çeşitli petrol arama sahalarına yapılacak ilaveler için 21 Nisan tarihinde dilekçeyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Resmi Gazete'de 30 Mayıs'ta ilan edilmişti.

Buna göre TPAO, "AR/TPO/KD/O20,O21,P20,P21"  pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasına 116.745 hektarlık, "AR/TPO/KD/R20,R21,S20,S21" pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasına 193.522 hektarlık ilave yapılması, "R18,R19,S18,S19", " S16,S17", " T18,T19,U18,U19", "T16,T17,U16,U17" ve " V18,V19" no'lu paftalarda da birer adet petrol arama ruhsatı almak için başvurdu.

DW,dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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