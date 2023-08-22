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Batı Trakya'daki orman yangınında 18 ceset bulundu

1 saat önce

Yunanistan'daki yangınlar devam ederken, Türkiye sınırına yakın bölgede göçmen olduğu tahmin edilen 18 kişinin yanmış cesetleri bulundu.

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Dedeağaç yakınlarında çıkan orman yangınında yanan bir ağaç - (22.08.2023)
Fotoğraf: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

Yunanistan'da çıkan orman yangınları devam ederken itfaiye ekipleri Türkiye sınırına yakın Dadia Ormanı'ndaki bir kulübede 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yunan güvenlik birimleri, Türkiye sınırına yakın ve düzensiz göçmenlerin Meriç üzerinden ülkeye girdikleri bölge olması sebebiyle, hayatını kaybedenlerin göçmen olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildirdi.

Bölgedeki Yunan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopoyiyos, kamu radyo televizyon kanalı ERT'ye yaptığı açıklamada "Bölgede hiç kimse bir yakınını kayıp olarak bildirilmediğinden ve aramadığından, ölenlerin düzensiz göçmenler olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Bugün sabah saatlerinde Dedeağaç'ta bir ormanda yine bir ceset bulunmuş, onun da dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmiş bir göçmene ait olduğunun tahmin edildiği duyurulmuştu. Pazartesi günü, yine aynı bölgede hayvanlarını kurtarmaya çalışan bir çobanın hayatını kaybettigi açıklandı. Böylece son yangınlarda Yunanistan'da can kaybı 20'ye yükselmiş oldu.

Beş bölgede tehlikeli yangınlar sürüyor

Ülkede büyüyen ve kontrol altına alınamayan yangınlar derin üzüntüye neden olurken beş büyük yangının da hala kontrol altına alınamadığı açıklandı. Bir itfaiye sözcüsü, liman kenti Dedeağaç'taki yangının alevlerle mücadeleye dair bilinen bütün teknikleri aştığını, bölgedeki amacın şu an yangını kontrol altına almaktan öte sadece insan hayatı kurtarmaya odaklı olduğunu kaydetti.

Başbakan Kriyakos Mitsotakis de düzenlenen basın toplantısında, hükümetin en birincil amacının insan hayatını kurtarmak olduğunun vurguladı. Mitsotakis, ancak daha sonra insanların sahip olduğu eşyaları ve iklimi korumanın geldiğini ifade ederek, söz konusu bölgelerden tahliyelerin başarılı olduğunu, son günlerde pek çok köyün ve yerleşim biriminin boşaltıldığını hatırlattı. Başbakan, düzensiz olarak ülkeye girmiş göçmenlerin ise, büyüyen alevler karşısında muhtemelen yaşam şansı kalmadığını belirtti. Düzensiz göçmenler, güvenlik birimlerinden saklanmak amacıyla ulaşımı zor ormanlık alanlara gizleniyor.

Dedeağaç'ta bir zeytin ağacını saran alevler söndürülmeye çalışılıyor - (22.08.2023)
Yunanistan'da devam eden yangınlarda en az 20 kişi hayatını kaybettiFotoğraf: Achilleas Chiras/AP/dpa/picture alliance

Türkiye sınırına yakın Dadia Ormanı'nda, Türkiye'den, Meriç Nehri üzerinden ülkeye gelen göçmenler olduğu düşünülen 18 kişinin ölümüyle alakalı olarak Yunan makamları soruşturma başlattı. Halen o bölgede ne kadar düzensiz göçmenin bulunduğu ve yangınların arasında kalmış olduğu ise bilinmiyor.

Dedeağaç'ta üniversite hastanesi boşaltıldı

Batı Trakya'daki Dedeağaç'ta bulunan üniversite kliniği de yangın nedeniyle boşaltılırken 175 hastanın güvenli bölgelere nakledildiği açıklandı.

Başkent Atina'da da gökyüzünün koyu dumanlarla kaplı olduğu, 15 kilometre ötede çıkan yangının duman ve küllerinin başkenti kapladığı bildiriliyor. Atina ve çevresinde yanacak ormanlık alan bulunmadığı, ancak büyük çöplükler, sanayi alanları ve eski otomobil lastiklerinden oluşan tepecikler bulunduğu, alevlerin buralara sıçramasından endişe edildiği aktarılıyor.

Sosyal medyada da vatandaşlar yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde dururken, rüzgarın bu kadar güçlü olduğu bir dönemde eş zamanlı olarak bu kadar çok yangın çıkmasının tesadüf olup olmadığı üzerinde tartışıyor.

İtfaiye ekipleri de sadece Dadia Ormanı'nda iki saat içinde 12 yangının çıktığını belirtiyor ve bu kadar kısa sürede bu kadar çok yangının yaşanmasının kundaklama ihtimalini artırdığı belirtiliyor. Öte yandan ormanlık olan alanda şüphelilerin yakalanması ihtimalinin de düşük olduğu hatırlatılıyor.

Ülkede çıkan yangınların iklim değişikliği kaynaklı olduğu da ülke gündeminde öne çıkan bir diğer konu. Alman iklim araştırmacısı Mojib Latif de, uzun süren kuraklıkların sıcaklıkların arttığı günümüzde daha çok yangına sebep olduğunu belirtiyor. Deutschlandfunk radyosuna konuşan iklim araştırmacısı, pek çok yangının da kontrol edilemez boyuta ulaştığını, geçmiş dönemlerde bunun bu kadar büyük boyutta olmadığını hatırlatıyor ve yangınların iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğuna işaret ediyor.

 

dpa,AFP / ETO,ET

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