 Yunanistan Türkiye′ye sınır dışıları hızlandıracak | DÜNYA | DW | 10.02.2020

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DÜNYA

Yunanistan Türkiye'ye sınır dışıları hızlandıracak

Yunan hükümeti sığınmacıları Türkiye'ye daha hızlı sınır dışı edebilmek için adalarda yeni kayıt ve sınır dışı merkezleri kurmayı planlanıyor. Her hafta 200 sığınmacının Türkiye'ye geri gönderilmesi hedefleniyor.

Kamplarda kalan sığınmacılar

Kamplarda kalan sığınmacılar

Yunan hükümeti Mart ayı içinde Midilli, Sakız, Sisam, Leros ve Kos adalarında sığınmacılara yönelik beş yeni kayıt ve sınır dışı merkezi kurmayı planlıyor. Kurulacak merkezlerle, sığınma işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanması amaçlanıyor.

Yunanistan Göç ve Sığınma Politikaları Bakanı Notis Mitarakis Pazartesi günü Atina merkezli haber kanalı Skai'ye verdiği demeçte, "Kampları yaza hazır hale getirmeyi planlıyoruz ve her hafta 200 sığınmacıyı Türkiye'ye geri göndermek istiyoruz" dedi.

Mitarakis kapasitesinin çok üzerinde sığınmacının yerleştirildiği Midilli'deki Moria kampı gibi aşırı kalabalık kampların kapatılması gerektiğini de söyledi.

Muhafazakâr Yunan hükümeti, yasal düzenlemelerle son birkaç ay içinde sığınma prosedürünü hızlandırdı. Bu bağlamda bin 200 yeni sınır polisinin daha istihdam edileceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği verilerine göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı yollarla gelen sığınmacıların sayısı 2019'da önemli ölçüde arttı. 2018 yılında Türkiye'den 50 bin 500 sığınmacı geçiş yaparken, geçen yıl 74 bin 600 sığınmacı Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçti.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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