Yunanistan: Türkiye yalan haber yayıyor

Türkiye-Yunanistan sınırında binlerce göçmenin bekleyişi sürerken, Edirne Valiliği'nden sınırdaki duruma ilişkin açıklama geldi. Edirne Valiliği Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıması sonucu bir göçmenin öldüğünü beş kişinin de yaralandığı açıkladı.

Valilik olayların TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki sekiz milletvekillinden oluşan heyetin inceleme ziyareti için kente geldiğini sırada gerçekleştiğini duyurdu.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yunan polis ve sınır bikliklerince açılan ateş sonucunda göçmenlerden üçü ayağından, biri kasık bölgesinden, biri kafasından ve biri de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam altı erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyeleri de şahit olmuştur."

Açıklamada, Yunan güvenlik güçlerinin son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermileri kullandığı belirtilerek, ölüm ve yaralamalarla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yunanistan iddiayı reddetti

Edirne Valiliği'nin yaptığı açıklama Yunanistan tarafından yalanlandı. Reuters haber ajansına açıklama yapan Yunanistan ordusundan üst düzey bir yetkili bir göçmenin öldürüldüğü haberini, "yalan haber" olarak nitelendirdi. Gazetecilere açıklama yapan Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas da benzer bir açıklama yaptı. Sözcü, Türkiye'yi yalan haber yaymakla" suçlayarak, "Daha önce yaralılardan bahsediyorlardı şimdi ise bir kişinin öldüğünden bahsediyorlar. Daha önce yaptımız yalanlamayı tekrar ediyorum. Böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

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DW, rtr, AFP / HT,GA

© Deutsche Welle Türkçe