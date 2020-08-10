 Yunanistan, Türkiye siyaseti nedeniyle Almanya’yı eleştirdi | AVRUPA | DW | 28.11.2020

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AVRUPA

Yunanistan, Türkiye siyaseti nedeniyle Almanya’yı eleştirdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ülkesinin sorunlar yaşadığı Türkiye’ye silah satışını durdurmadığı için Almanya’yı eleştirdi. Dendias Berlin’in AB dönem başkanlığını layığı ile yerine getişremediğini savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias (Arşiv)

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias (Arşiv)

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı görevini layıkıyla yerine getiremediğini savunduğu Almanya'yı, Türkiye'ye karşı yaptırımlar konusunda etkili olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Haber portalı Politico'ya açıklamalarda bulunan Dendias, "Almanya'nın, Atina'nın Türkiye'ye karşı uygulanmasını istediği silah ambargosunu hayata geçirmek için devasa ekonomik gücünü kullanmaya yanaşmamasını gerçekten anlayamıyorum" ifadesini kullandı.

Almanya'nın ekonomik çıkarlarını ön planda tutmasını anlayabildiğini belirten Dendias, "Ancak Almanya da, iki Avrupa Birliği üyesi ülkenin barış ve istikrarını tehdit eden bir ülkeye silah temin etmenin çelişkisini anlamalı" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'a, 214 sınıfı denizaltılar satan Alman Thyssenkrupp şirketi, halihazırda Türkiye için üretilen aynı tip altı adet denizaltının yapımına katkı sağlıyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak iddia etmesi ve geçtiğimiz aylarda bu bölgede doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri yürütmesi üzerine Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, AB'den Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını talep etmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ayrıca geçen ekim ayında Alman mevkidaşı Heiko Maas'a yolladığı mektupla, Türkiye'ye yönelik silah ihracatının kesilmesini istemişti.

Atina'daki siyasi çevreler, Türkiye ile yaşanan sorunlar konusunda Almanya'nın takındığı tavırdan duydukları hoşnutsuzluğu uzun süredir dile getiriyor. Bu çevrelere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Doğu Akdeniz'deki arabuluculuk çabaları, Ankara'nın sert tutumu nedeniyle boşa çıkmış durumda. Yunan politikacılar, Almanya'nın tavrının arabuluculuk değil, aynı Birlik içinde olduğu Yunanistan'a destek çıkmak olması gerektiği görüşünü savunuyor. AB liderlerinin aralık ayında yapacakları zirvenin gündeminde Türkiye'ye olası yaptırımlar da bulunuyor. 

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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