 Yunanistan-Türkiye sınırında tehlikeli gerilim | TÜRKİYE | DW | 30.04.2020

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TÜRKİYE

Yunanistan-Türkiye sınırında tehlikeli gerilim

Almanya İçişleri Bakanlığı, bir Türk askerinin, Yunanistan-Türkiye sınırında Alman ve Yunan polislerinden oluşan Frontex devriyesine ateş açtığını açıkladı.

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Almanya İçişleri Bakanlığı, kaçak göçle mücadele için Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesinde bulunan Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex devriyesine Türk askeri tarafından ateş açıldığını açıkladı.

Sınır bölgesinde tırmanan tansiyonu ilk olarak Spiegel dergisi, bugün yayımladığı haberle duyurmuştu.

Haberde olayın Salı akşamı saat 19:15 sularında yaşandığı, Frontex misyonu kapsamında Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında görev yapan Alman ve Yunan polislerinden oluşan devriyeye bir Türk askeri tarafından ateş edildiği bilgisi yer almıştı.

Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü yaşanan gerilimi doğruladı. Sözcü, Alman ve Yunan askerlerinden oluşan bir devriye ile Yunan sınır polisinin bulunduğu bölgeye bir Türk askeri tarafından ateş açıldığını açıkladı.

Herhangi bir kişinin yaralanmadığını belirten sözcü, olayın aydınlatılmasına dönük çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Frontex sözcüsü de Yunan makamlarının olayın aydınlatılmasına dönük soruşturma yürüttüğü bilgisini paylaştı.

dpa/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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