 Yunanistan Türkiye-Libya anlaşmasını BM′ye şikayet etti | AVRUPA | DW | 10.12.2019

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AVRUPA

Yunanistan Türkiye-Libya anlaşmasını BM'ye şikayet etti

Yunanistan, Libya ve Türkiye'nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayette bulundu.

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Libya ve Türkiye arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat nedeniyle gerginlik artarken Yunanistan, Libya ve Türkiye'nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulundu.

Hükümet sözcüsü Stelios Petsas gazetecilere yaptığı açıklamada Yunanistan'ın anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi'ne getirilmesini istediğini söyledi. Petsas Yunanistan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi'ne ayrı ayrı mektup göndererek anlaşmanın "kötü niyetle" yapıldığını ve Libya Parlamentosu tarafından onaylanmadığı için de hükümsüz olduğunu kaydetti.

Petras anlaşma "BM Deniz Hukuku'nu ihlal ediyor. Türkiye ve Libya'nın deniz alanları buluşmuyor, ayrıca iki ülke arasında deniz sınırı da bulunmuyor" dedi. 

Konunun cuma günü yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından gündeme getirileceği ve üye ülkelerin desteğinin aranacağı bildirildi.

Doğu Akdeniz gerilimi

Yunanistan bu anlaşmanın üzerine Libya büyükelçisini ülkesine geri göndermişti. Yunanistan anlaşmanın Girit'in varlığını gözardı ettiğini ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Libya ile imzalanan mutabakatın benzerini bölgedeki diğer ülkelerle de yapmaya "hazır” oldukları mesajını vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya anlaşması ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanını maksimum düzeye çıkardıklarını belirterek, bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığını kaydetti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra, üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisine yol açmış ve AB Türkiye'ye yaptırım kararı almıştı.

DPA, AFP, Reuters /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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