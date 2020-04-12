 Yunanistan: Türkiye koronavirüs nedeniyle göçmen almıyor | AVRUPA | DW | 12.04.2020

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AVRUPA

Yunanistan: Türkiye koronavirüs nedeniyle göçmen almıyor

Yunanistan Türkiye’nin koronavirüs nedeniyle AB ile imzaladığı mutabakata uymadığını, Yunanistan'dan göçmen kabul etmediğini açıkladı.

ARŞİV

ARŞİV

Yunanistan Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının mart başından beri uygulanmadığını duyurdu. Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis Atina merkezli Ethos gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan'dan göçmen kabul etmediğini söyledi. Mitarakis bu yılın ilk iki ayında (ocak-şubat) mülteci mutabakatı kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilenlerin sayısının arttığını belirterek "Türkiye koronavirüsü bahane göstererek göçmenleri geri almayı reddediyor" dedi.

Notis Mitarakis

Notis Mitarakis

Türkiye şubat ayı sonunda sınır kapılarından göçmen geçişinin engellenmeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine binlerce kişi Yunanistan-Türkiye sınırına gitmişti. Göçmenlerin bir kısmı da Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçmeye çalışmıştı. Ancak Yunan güvenlik güçleri geçişlere izin vermemişti. Yunan güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere müdahalesi BM ve insan hakları kuruluşlarının sert tepkisine neden olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü nisan başında açıkladığı raporda, Yunan güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacı ve göçmenlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az iki erkeğin hayatını kaybettiğini, bir kadının ise hâlâ kayıp olduğunu duyurmuştu.

Türkiye'nin sınır kapılarını açma tavrı da eleştirilmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'nin Avrupa'dan daha fazla destek beklemesini anladığını, ancak bunu mültecilerin üzerinden yapmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan mutabakat, Türkiye’den Yunan adalarına yasa dışı yollardan geçen göçmenlerin Türkiye’ye iadesi, Yunan adalarından Türkiye’ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye’den bir diğer Suriyelinin AB’ye yerleştirilmesini öngörüyor. Ayrıca Türkiye üzerinden AB’ye yasadışı göçe yönelik her türlü önlemin alınması, kriterlerin karşılanması halinde Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin iyileştirilmesi ve Ankara ile müzakere sürecinin canlandırılması konularında da uzlaşılmıştı.

DW, dpa / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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