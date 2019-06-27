 Yunanistan seçimleri: Syriza’nın sonu mu? | AVRUPA | DW | 07.07.2019

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AVRUPA

Yunanistan seçimleri: Syriza’nın sonu mu?

Yunanistan erken seçimler için sandık başında. Anketler, Tsipras döneminin sonuna işaret ederken, iktidara en yakın isim olarak merkez sağ partisi Yeni Demokrasi’nin (ND) adı öne çıkıyor.

Europawahl l Griechenland Parlamentswahl - Premierminister Tsipras gibt seine Stimme ab (Reuters/C. Baltas)

Yunanistan ekonomik kurtarma programının sona ermesinin ardından ilk kez genel seçimler için sandık başına gitti. Yaklaşık dört ay öne çekilen seçimlere yönelik son kamuoyu yoklamaları Başbakan Aleksis Tsipras ve partisi Radikal Sol Koalisyon‘un (Syriza) döneminin sonuna geldiğine işaret ediyor. 

Son anketlere göre, ana muhalefetteki merkez sağ partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) oyların yüzde 36'sını alarak, yüzde 27'de kalacağı öngörülen Syriza'yı geride bırakması bekleniyor. Sandıktan bu yönde bir sonuç çıkması halinde Yeni Demokrasi 300 sandalyeli mecliste mutlak çoğunluğu elde etmiş olacak.

Üçüncü dönem için yarışan Tsipras'ın partisi Syriza'nın geçen Mayıs ayındaki Avrupa Parlamento'su seçimlerinden ağır bir yenilgiyle çıkmasının ardından ülkede erken seçim kararı alınmıştı.

Griechenland Athen Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis

Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis

Eski başbakanlardan Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, oy kullanma merkezine giderken destekçileri tarafından "İşte başbakan geliyor" sloganları karşılandı. Radikal solcu bir başka grup ise oy kullanma merkezinin girişini bloke etmeye çalıştı.

Kim ne vadediyor?

2010'da ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan ve Avrupa Birliği'nin öngördüğü uyguladığı tasarruf programı 2018'de sona eren Yunanistan'da ekonomi seçmen için önceliğini koruyor. Daha fazla yüksek ücretli istihdam alanı için yatırım yapma vaadinde bulunan Yeni Demokrasi partisine karşılık, Syriza asgari ücrette yaptığı yüzde 11'lik zamla seçmenleri ikna etmeyi umuyor.

Yeni Demokrasi'nin vaatleri arasında sınır kontrollerini sıkılaştırmak ve ekonomik nedenlerle ülkeye gelen göçmenlerin Türkiye'ye dönüş sürecini hızlandırmak da bulunuyor. Gözetim ve denetimi artırmak ve üniversitelerde polisin kontrol yetkilerini sınırlayan yasayı değiştirmek de muhafazakar çizgideki partinin bir diğer vaadi.

Diğer yandan trans bireylere kimliklerinde istedikleri cinsiyeti seçme imkanı tanıyan Syriza, eşcinsel evliliklerin de önünü açmayı planlıyor. Yunanistan'ın Makedonya ile vardığı ve birçok Yunan'ın tepkisini çeken isim değişikliği anlaşması ise Syriza'nın bir dönem daha iktidarda kalma umutlarını azaltan bir faktör olarak öne çıkıyor.

Anlaşma, Yunan hükümetinde krize neden olmuş, hükümetin küçük ortağı konumundaki popülist Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin lideri Panos Kammenos'un istifa etmesi üzerine hükümet hakkında güven oylaması yapılmasına karar verilmişti. Yapılan güven oylamasında Başbakan Tsipras gerekli oy coğunluğunu almayı başarmış, ancak iktidara yönelik eleştiriler Syriza hükümetini yıpratmıştı.

DW,rtr,AFP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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