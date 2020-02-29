Yunanistan sınır koruma seviyesini en üst dereceye yükseltti

Yunanistan, sınırlarını koruma seviyesini en üst dereceye çıkardığını açıkladı. Başbakan Kiryakos Miçotakis Pazar günü Atina'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi kriz toplantısından sonra yaptığı açıklamada, sığınmacı geçişlerini önlemek için Türkiye sınırlarında denetimin en yüksek seviyede yapılacağını duyurdu. Miçotakis, Türkiye sınırındaki kara ve deniz devriyelerinin daha sık yapılacağını da kaydetti.

Yunan hükümeti sözcüsü Stelyos Petsas da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın bir ay boyunca yeni sığınmacı başvurularını kabul etmeyeceğini kaydetti. Petsas, "Ülkemizin güvenliğine asimetrik bir tehdit var" diye konuştu.

Hükümet sözcüsü Petsas, sığınmacıların Yunanistan sınırına geçmesine izin veren Türkiye'yi de eleştirdi, sınırlarını açarak diplomatik baskı uygulamaya çalıştığını ileri sürdü ve "Ankara böylece insan kaçakçısı durumuna düşmüştür" dedi.

Merkel ve Borisov telefonla görüştü

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Pazar akşamı gerçekleşen görüşmede Merkel ve Borisov'un Türkiye'nin sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerine yönelik engeli kaldırması sonrasında yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı.

Sözcü, iki liderin de "Mevcut durumda Türkiye ile derhal siyasi görüşmeler yapılması gerektiği" konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Bulgaristan da, sığınmacı geçişlerine engel olmak amacıyla Türkiye sınırında güvenliği artırdı.

dpa/TY/HT

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