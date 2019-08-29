 Yunanistan sığınmacılara karşı önlemleri sıkılaştırıyor | AVRUPA | DW | 31.08.2019

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AVRUPA

Yunanistan sığınmacılara karşı önlemleri sıkılaştırıyor

Türkiye'den Yunanistan'a yüzlerce sığınmacının geçmesinin ardından Atina önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. İltica başvurusu süreci kısaltılıyor, denetimler artırılacak.

Moria sığınmacı kampı

Moria sığınmacı kampı

  

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Türkiye’den Yunanistan’a sığınmacı akını devam ediyor. Son iki gün içinde Türkiye’den yola çıkan 400 sığınmacının Yunan adalarına geçtiği belirtildi. (15.08.2019)

Kıbrıslı Rumlar Avrupalı ülkelerden adadaki beş bin sığınmacıyı almasını istiyor. Kıbrıs'a sığınanların sayısı geçen yıla oranla yüzde 70 arttı. (07.08.2019)

Alman mahkemesi Yunanistan'a ve ardından Türkiye-AB mülteci mutabakatına göre Türkiye’ye geri gönderilmek istemeyen Suriyeli sığınmacının itirazını kabul etti. Karar mülteci mutabakatı hakkında soru işaretleri yarattı. (16.08.2019)

Meriç Nehrini geçerek Yunanistan'a karadan giriş yapan Suriyeli sığınmacıların sayısında artış kaydedildi. Yunanistan, AB'yi iltica süreci için vaat ettiği desteği geciktirmekle suçladı. (30.11.2016)

Türkiye'den Yunanistan'a son haftalarda yüzlerce sığınmacının geçmesinin ardından, Atina sınır kontrollerini artırma ve adalarda yaşayan sığınmacıları ana karaya taşıma kararı aldı.

Yunanistan'ın Yabancı İlişkiler ve Savunma Konseyi, Perşembe günü 500'den fazla sığınmacının Midilli Adasına gitmesi üzerine acil toplandı. Konsey, Avrupa Birliği'nin Sınır Güvenlik Ajansı Frontex ve NATO ile birlikte sınır denetimlerini artıracağını duyurdu. Ayrıca polisin, sığınma hakkı reddedilen ama ülkeyi terk etmeyen sığınmacıları tespit etmek için kontrolleri sıkılaştıracağı belirtildi.

Yunan hükümeti ise Yunan adalarındaki sığınmacıların bir bölümünün ana karadaki tesislere taşıyacağını duyurdu. Ayrıca sığınmacıların iltica başvurularına ilişkin sürecin de bundan sonra daha hızlı tamamlanması hedefleniyor. Başvurusu reddedilen sığınmacılara temyiz hakkı tanıyan sürecin kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca hükümet Yunanistan'da bulunan 116 çocuğu da Avrupa'daki aileleri ile birleştirileceğini açıkladı.

Yunanistan, 2015'te başlayan Avrupa'ya yönelik göç akınında transit ülke konumunda. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında 2016 yılının Mart ayında imzalanan anlaşma Yunanistan'dan sığınmacı geçişlerinin durmasına neden olmuştu. Ancak, Balkan ülkelerinin sınırlarını kapatması nedeniyle on binlerce sığınmacı Yunanistan'da sıkışıp kalmıştı.

Kampta 11 bin kişi yaşıyor

Kampta 11 bin kişi yaşıyor

Midilli'ye bir günde 13 bot yanaştı

Yunan hükümetini sığınmacılar konusunda yeni önlemler almaya iten Perşembe günü Midilli adasına 500'den fazla sığınmacının ulaşması oldu. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mülteci mutabakatının imzalanmasından bu yana, bir gün içinde Türkiye'den Yunanistan'a giden sığınmacı sayısının hiç bu kadar yüksek olmadığı belirtiliyor.

Adaya giden 13 bottaki sığınmacılardan 240'ını çocuklar oluşturuyor. Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampı üç bin kişilik kapasiteye sahip. Ancak şu an kampta 11 bin kişi yaşam mücadelesi veriyor.

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Midilli temsilcisi Astrid Castelein da 2016'nın Mart ayından bu yana ilk kez Ağustos'ta adaya bu kadar yüksek sayıda sığınmacının ulaştığına dikkat çekti. Moria kampının kapasitesinin dört katı sığınmacıya ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Castelein, "Adadan ayrılanların sayısı çok az. Buradaki durum acil eylem gerekiyor" dedi.  Yunan hükümeti Moria kampındaki bin kişiyi Yunanistan'ın kuzeyindeki kamplara transfer etmeyi planlıyor.

AFP,rtr/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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