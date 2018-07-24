 Yunanistan orman yangınlarında ölenler için yasta | AVRUPA | DW | 25.07.2018

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AVRUPA

Yunanistan orman yangınlarında ölenler için yasta

Atina yakınlarında Pazartesi günü başlayan ve şu ana kadar en az 74 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarında söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Griechenland | Waldbrände (picture-alliance/AP Photo/T. Stavrakis)

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Pazartesi günü başlayan ve şu ana kadar en az 74 kişinin hayatını kaybettiği, 187 kişinin de yaralandığı orman yangınlarında söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Söndürme faaliyetlerine katılan ekipler kömürleşmiş evler ve yanmış araçlarda arama ve kurtarma çaışmalarına devam ederken, Salı günü Bosna-Hersek'teki resmi ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Başbakan Aleksis Tsipras, "Bugün Yunanistan yasta" ifadesini kullandı.

Tsipras, ulusal bir televizyon kanalına "Yunanistan sözlerin yetersiz kaldığı bir trajedi ile karşı karşıya ve en zor anlarından birisini yaşıyor" şeklinde konuştu.

Yunan medyası yaşananlar için "ulusal trajedi" tanımlamasını yaparken, itfaiye yetkililerine göre tedavisi devam eden 82 kişiden en az 10'unun durumu ciddiyetini koruyor.

Yas ilan edildi

Bosna-Hersek dönüşü ülkede üç günlük yas ilan eden Tsipras, dün ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir telefon görüşmesi yapmıştı. Erdoğan Tsipras'a can kayıplarından dolayı üzüntüsünü iletmiş ve yangınlara müdahale için yardım teklifinde bulunmuştu.

Yangınların nedeni şu ana kadar tespit edilemezken, alevlerin kasıtlı ve eş zamanlı başlatılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Tsipras, "Alevlerin paralel bir şekilde ortaya çıkmasından dolayı büyük endişe duyuyorum" derken, Yüksek Mahkeme yangınların nedenini bulmak için soruşturma başattı.

Rafina, Mati

Rafina'nın Mati mahallesi neredeyse tamamen yok oldu

AB'den müdahale

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın talebi üzerine Sivil Savunma Mekanizması'nı devreye sokarken, birçok üye devletin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Atina'ya yardım gönderme teklifinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter üzerinden hem Fransızca hem de Yunanca bir mesaj yayınlayarak "Aklımız Yunanistan ve korkunç yangının kurbanlarında" sözlerini kullandı.

Kontrol altında

Atina civarında birçok noktada devam eden yangınlarda itfaiye yetkilileri söndürme çalışmalarında sona yaklaşıyor. İçişleri Bakanı Panos Skourletis Atina'ya 50 kilometre mesafedeki Kineta'daki söndürme faaliyetlerine odaklandıklarını belirtti. Maraton kasabasındaki kamplardan 600 çocuk kurtarılırken, liman kenti Rafina'dan da 715 kişi kurtarıldı.

İlk yangınlar Pazartesi günü Atina ile Korinth arasındaki bölgede ve Rafina'da başlamıştı. Kentin Mati mahallesi alevler nedeniyle kısa sürede neredeyse tamamen yok olurken, Rafina Belediye Başkanı Vangelis Bournous Salı günü bir açıklama yaparak en az bin 200 konutun kullanılamaz hâle geldiğini belirtmişti.

Türkiye dışında Almanya, İsrail, Kıbrıs, İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Makedonya da Yunanistan’a yardım teklifinde bulundu. Yunanistan'da 2007 yılında meydana gelen orman yangınlarında 77 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yunanistan'da yangınlar durdurulamıyor

DW,AFP,rtr/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Atina yakınlarında başlayan orman yangınlarında en az 74 kişi hayatını kaybederken, Yunanistan Başbakanı Tsipras üç günlük yas ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tsipras'ı telefonla arayarak yardım teklifinde bulundu. (24.07.2018)  

Yunanistan'da orman yangınları: En az 50 ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangınları kontrolden çıktı. En az 50 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor. (24.07.2018)  

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Yunanistan'da yangınlar durdurulamıyor  

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