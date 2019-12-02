 Yunanistan Libya büyükelçisini ülkesine gönderiyor | TÜRKİYE | DW | 06.12.2019

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TÜRKİYE

Yunanistan Libya büyükelçisini ülkesine gönderiyor

Yunanistan Atina'daki Libya büyükelçisinin geri gönderileceğini açıkladı. Kararın Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı nedeniyle alındığı bildirildi.

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Libya ve Türkiye arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat nedeniyle tansiyon tırmanıyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yaptığı açıklamaya göre, Libya büyükelçisi Mohamed Younis AB Menfi'nin Yunanistan'ı terk etmesi için 72 saati bulunuyor. Dendias bu kararın Libya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmediğini söyledi.

Dendias yaptığı basın toplantısında, Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmayı "uluslararası hukukun bariz bir şekilde ihlali" olarak değerlendirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Yunan Dışişleri çevreleri uluslararası deniz hukukuna göre Türkiye'nin Libya ile sınırı bulunmadığını belirterek, böylesi bir mutabakatın bu nedenle geçersiz olduğunu savunuyor. Atina ayrıca Ankara’nın bu tür girişimlerle Girit Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor. Türkiye ise, Girit'in karasuları dışında kıta sahanlığı bulunmadığını savunurken, Atina’ya göre bu bakış açısı da uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle" görüşmeler yapabileceğini söylemişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Anadolu Ajansı'nın haberine göre Libya ile imzalanan mutabakat ile ilgili, "Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, yetkiyi ihlal ederek, oldu bittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir" dedi. Şentop, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili bugüne kadar atmış olduğu en stratejik adım, en büyük hamle. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planladığı, esasen uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu" diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra, üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisine yol açmış ve AB Türkiye'ye yaptırım kararı almıştı.

Reuters/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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