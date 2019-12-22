 Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail doğal gaz için birleşiyor | DÜNYA | DW | 23.12.2019

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DÜNYA

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Avrupa'ya taşıması planlanan EastMed boru hattının inşası için 2 Ocak'ta anlaşma imzalayacaklarnı duyurdu.

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Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail Doğu Akdeniz'de enerji alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla EastMed doğal gaz boru hattının inşası için 2 Ocak'ta anlaşma imzalayacaklarını ilan etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de soruna çözüm için Washington'dan ağırlığını koymasını istedi. (05.10.2019)

Adanın Rum kesimini yöneten Kıbrıs Cumhuriyeti, Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunan Fransa’nın Total ve İtalya’nın Eni şirketlerine bölgedeki başka parsellerde sondaj yapması için de yetki verdi. (18.09.2019)

Türkiye Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin bu konudaki meşru çıkarlarından taviz vermeyeceğini" söyledi. (15.11.2019)

Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada, Atina’da yapılacak olan imza törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılacağı bildirildi.

1900 kilometre uzunluğunda olması planlanan boru hattının bir yılda 9 ila 12 milyon metreküp doğal gazı Avrupa'ya ulaştırması hedefleniyor. İsrail'deki Levant havzası açıklarındaki doğal gaz rezervlerinden başlayacak olan EastMed boru hattı, Akdeniz boyunca ilerleyecek, Girit Adası ve Yunanistan anakarası üzerinden İtalya'ya kadar uzanacak.

EastMed’in Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltması öngörülüyor.

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, geçen Mart ayında İsrail'de yapılan bir toplantıda boru hattı için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi konusunda üçlü mekanizma oluşturan bir anlaşmaya varmıştı. Bu toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılmıştı.

Avrupa kıtasına enerji sevkiyatında bu üç ülkeyi kritik bir konuma getirebilecek olan proje, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin de bölgede kontrolü sağlamasına engel olabilir.

AP/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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