Yunanistan İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ülkesinin İyon Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkaracağını söyledi. Yunanistan'ın İtalya ile geçen Haziran'da yaptığı deniz sınırları anlaşmasıyla ilgili parlamentoda gerçekleştirilen oturumda konuşan Mitsotakis, Atina'nın onlarca yıldır sürdürdüğü "pasif" dış politikayı artık terk edeceğini belirtti.

Yunanistan ve İtalya, yaptıkları anlaşmayla aralarında bir münhasır ekonomik bölge oluşturarak İyon Denizi'ndeki balıkçılık hakları nedeniyle uzun süredir yaşadıkları sorunu çözmüşlerdi. Yunan parlamentosunun bu anlaşmayı yarın yapılacak oylamayla onaylaması bekleniyor.

24 mil kriteri

İyon Denizi'ndeki karasularında değişiklik öngören yasa tasarısını ise çok yakında parlamentoya sunacaklarını ifade eden Mitsotakis, Yunanistan'ın iki kıyı arasındaki mesafenin 24 milden az olduğu diğer deniz alanlarında da karasularını genişleteceğini söyledi.

Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yapacağı benzer bir hamlenin savaş sebebi olacağını açıklamıştı. İki ülke uzun yıllardır kıta sahanlığı ve deniz sınırları konusunda ihtilaf yaşıyor. Ankara-Atina ilişkileri son dönemde Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle de gergin.

Başbakan Mitsotakis, parlamentodaki konuşmasında Yunanistan'ın kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge sınırları konusunda diyaloğa girmeye hazır olduğunu da ifade etti.

DW,rtr,dpa,AP / CÖ,ET

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