 Yunanistan ile İtalya′dan Akdeniz′de kritik anlaşma | AVRUPA | DW | 09.06.2020

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AVRUPA

Yunanistan ile İtalya'dan Akdeniz'de kritik anlaşma

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmaları nedeniyle gerginliğin tırmandığı bir dönemde Yunanistan ile İtalya bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) oluşturmak üzere anlaştı.

Luigi Di Maio

Luigi Di Maio

Anlaşmanın, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na yanıt niteliğinde olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin Libya ile belirlediği MEB'in batıda Girit adasına teğet geçmesi Yunanistan'da büyük tepkiye yol açmış, Atina buranın kendi MEB'ine dahil olduğunu iddia etmişti. Türkiye ise Girit'in kendi karasularına sahip olmakla birlikte, kendine ait MEB'i bulunmadığını savunuyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan ile imzalanacak MEB anlaşmasının turizmi canlandırma işlevi de göreceğine işaret ederek "Bu ekonomik krizin üzerine etkin bir şekilde gidilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

EastMed ortaklığı

Roma ile Atina, Doğu Akdeniz'den Yunanistan, İtalya ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıması öngörülen EastMed boru hattı projesinde de ortak konumundalar. Yaklaşık bin 900 kilometre uzunluğundaki EastMed boru hattı için imzalar Ocak ayı başında Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs liderleri tarafından Atina'da atılmıştı.

"Greek City Times" haber sitesi, İtalya ile MEB anlaşması müzakerelerinin, Roma'nın İyon Denizi'nde balıkçılık haklarına getirilen kısıtlamalara yönelik çekincelerinin giderilmesi sonucu imzalama aşamasına geldiğini bildirdi. Site, Yunan hükümet sözcü vekili Aristotelia Peloni'nin SKAI televizyonuna dün verdiği demeçte Mısır ile anlaşma çabalarına atıfta bulunarak "İtalya ile imzalanacak olan anlaşma, ülkemiz için çok olumlu bir gelişme. Bu anlaşma bir diğerini de teşvik edecektir" dediğini aktardı.

DW,dpa,rtr / BK,CÖ

©DeutscheWelleTürkçe

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"Mutabakat Türkiye'nin haklarını koruyor"

Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumak anlamına geldiğini belirtti. (28.11.2019)  

AB’den Türkiye’ye sondaj yaptırımı

Türkiye’yi doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçlayan AB, yaptırımlara olanak tanıyan yasal çerçeveyi onayladı. (11.11.2019)  

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