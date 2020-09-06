 Yunanistan ile Arnavutluk uluslararası tahkime gidiyor | AVRUPA | DW | 20.10.2020

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AVRUPA

Yunanistan ile Arnavutluk uluslararası tahkime gidiyor

Yunanistan, İtalya ve Mısır'ın ardından Arnavutluk ile de deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmanın sonuçlandırılmasını istiyor. Atina ve Tiran deniz sınırı sorununun çözümü için uluslararası tahkime gitme kararı aldı.

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Arnavutluk ve Yunanistan, aralarındaki deniz sınırıyla ilgili anlaşmazlığı çözümlemek üzere uluslararası tahkime gitme kararı aldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptığı açıklamada konuyu doğru bir şekilde çözümlemek istediklerini belirterek kararın uzmanların bilgisine başvurularak uluslararası deniz hukuku çerçevesinde alınacağını söyledi.

Dendias da konuyu devletler arası anlaşmazlıklarda en üst mahkeme olan Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı'na götürme kararı aldıklarını açıkladı.

Bölgede doğal gaz tahmini

Yunanistan, kuzeybatısında Arnavutluk sınırıyla kesişen kıta sahanlığı bölgesinde doğal gaz kaynakları bulunduğunu tahmin ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Ağustos ayında yaptığı açıklamada, İyon Denizi'ndeki kıta sahanlığını genişleteceklerini açıklamış, Tiran'dan bu açıklamaya sert tepki gelmişti.

İki ülke arasındaki deniz sınırının seyri, 2009 yılında imzalanan ikili antlaşmayla belirlenmiş, ancak o dönem muhalefette olan Rama liderliğindeki sosyalistler, anlaşmayla Arnavutluk karasularına dahil 225 kilometrekarelik alanın kaybedildiği gerekçesiyle konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi 2010 yılında antlaşmayı anayasaya aykırı bularak feshetti. O dönemki bilirkişiler de Arnavutluk hükümetinin Yunanistan'ın baskısına boyun eğerek Arnavutluk açısından dezavantaj yaratan bir düzenlemeye onay verdiği sonucuna varmıştı.

İki ülke hâlâ savaş halinde

Basın toplantısında konuşan Arnavutluk Başbakanı Rama, komşu Yunanistan ile resmi savaş halini artık sona erdirmek istediklerini söyledi. Yunanistan ve Arnavutluk, 1940 yılı Ekim ayında İtalya'nın Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a saldırmasından bu yana teorik olarak savaş halinde bulunuyor. 1990 yılında imzalanan dostluk bildirisine rağmen, azınlık hakları gibi pek çok alanda iki ülke arasında anlaşmazlıklar bulunuyor. Yunan Bakan Dendias da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş halini sona erdirecek yasal düzenlemeyi yakında tamamlayacaklarını belirtti.

Yunanistan, İyon Denizi'nde Haziran ayında İtalya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının ardından Arnavutluk ile olan deniz yetki alanları sorununu da çözmek istiyor. Yunanistan, Ağustos ayında Mısır ile de deniz yetki alanlarıyla ilgili bir ön anlaşma imzalamıştı.

AP,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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