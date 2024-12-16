Yunanistan İHA'lardan Çelik Kubbe ile korunacak

Yunanistan'da savunma harcamalarını önemli ölçüde artıran 2025 bütçesi Pazar günü parlamentoda yapılan oylamayla kabul edildi.

Bütçe, Yunan hükümetine askeri harcamalar için 6,1 milyar euro kaynak sağlıyor. Bu tutar 2019 bütçesinde öngörülen 3,5 milyar euroluk savunma harcamasının neredeyse iki katı.

Genel bütçe içinde hükümet ve muhalefet milletvekillerinin geniş desteğini alan savunma bütçesi Atina'ya yeni yılda; savaş uçakları, fırkateynler ve denizaltılara yatırım yapmanın yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve füzelere karşı "Çelik Kubbe" benzeri bir hava savunma sistemi edinme imkanı tanıyor.

Bütçe görüşmeleri sırasında Savunma Bakanı Nikos Dendias ordunun "akıllı silah sistemleri ve İHA kalkanı" ile yeni bir döneme gireceği sözünü verdi.

İsrail'de Gazze'den atılan roketleri havada önleyen Demir Kubbe sistemi Fotoğraf: Amir Cohen/REUTERS

Rusya'nın Ukrayna'yı topyekün işgale giriştiği 2022 yılından beri Atina hükümeti Avrupalı müttefiklerine düşman uçakları, füzeleri ve İHA'larına karşı ortak bir hava savunma sistemi geliştirilmesi çağrısında bulunuyor. Yunanistan, Almanya öncülüğünde başlatılan hava savunma girişimi Avrupa Gökyüzü Kalkanı projesinin 21 ortağı arasında yer alıyor. Ancak Atina sürecin yeterince hızlı ilerlemediğinden şikayet ediyor.

Bakan Dendias'a göre Yunanistan'ın Çelik Kubbe sistemi "tehditler farklı olduğundan" İsrail'dekinden farklı olacak. Geçtiğimiz günlerde Yunan To Vima gazetesine verdiği demeçte Dendias, İsrail'deki sistemin temelde roketlere karşı koruma sağladığını, Yunan sisteminin ise İHA'larla mücadeleyi amaçlayacağını söyledi.

Füzelerden daha küçük olan İHA'ların tespit edilmeleri de daha zor. Yunanistan'ın bu girişiminin arkasında sık sık ayrılık yaşadığı komşusu Türkiye'nin önde gelen İHA üreticisi olması yatıyor.

İki ülke de NATO müttefikiyken Türkiye'nin savunma bütçesi Yunanistan'ınkinden çok daha büyük.

dpa / MUK,HS

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