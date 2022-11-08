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Yunanistan Başbakanı Kiryakos MitsotakisFotoğraf: Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office/AP/picture alliance
PolitikaYunanistan

Yunanistan Girit açıklarında doğal gaz aramaya başlıyor

2 saat önce

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Girit adası açıklarında doğal gaz arama çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Bu adımın, Türkiye ile gerginliği yeniden artırmasından endişeleniliyor.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Girit adasının güneybatısında doğal gaz bulmaya yönelik sismik araştırmalara başlayacaklarını açıkladı. Mitsotakis, Pazartesi günü gerçekleştirdiği televizyon röportajında enerji krizinin yaşandığı ve alternatif enerji kaynaklarının arandığı bu dönemde Yunanistan'ın doğal gaz temin edip etmeyeceğini görmeyi hedeflediklerini söyledi. Bunun sadece Yunanistan için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) için de önemli olduğunu söyledi.

Sondaj çalışmalarının Yunanistan’da kamu enerji şirketi EDEY ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) şirketi ExxonMobil işbirliğinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Yunanistan'da doğal gaz arama faaliyetlerinin başlamasının Türkiye ile deniz yetki alanları konusunda yaşanan gerilimi yeniden artırmasından endişe ediliyor.

Ukrayna savaşı ve ortaya çıkan enerji krizi ile birlikte önemi artan Doğu Akdeniz’deki gaz kaynakları üzerinden gerek denize kıyısı olan ülkeler gerekse enerji ihtiyacındaki üçüncü taraflar arasındaki güç mücadelesini de artırmış durumda.

dpa / AI, EC

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