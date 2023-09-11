  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
PolitikaYunanistan

Yunanistan: Feribottan itilen yolcunun ölümü istifa getirdi

11 Eylül 2023

Yunanistan'da, Pire Limanı'nda geç kaldığı feribottan itilen bir yolcunun boğularak ölmesinin ardından Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis görevinden istifa etti.

https://p.dw.com/p/4WCeZ
Temsili foto: Pire Limanı
Temsili foto: Pire LimanıFotoğraf: Irene Anastassopoulou/DW

Yunanistan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, geçen hafta Çarşamba günü bir feribot yolcusunun hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olaydan dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Varvitsiotis, adaletin yerini bulması için bu kararı aldığını ve bir siyasetçi olarak yaşanan olaydaki sorumluluğunu kabul ettiğini dile getirdi.

Yunanistan'da büyük yankı uyandıran Pire Limanındaki olayda, 36 yaşındaki bir yolcu, geç kaldığı ve hareket etmekte olan feribotun rampasına elinde bileti ile son anda atlamış, ancak onu feribota almak istemeyen görevlilerle yaşadığı arbedede, denize itilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın bölgedeki güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerinin yayılmasının ardından, özellikle sosyal medyada halk büyük bir tepki göstermişti. "Blue Horizon" isimli feribot, Yunan medyası tarafından ilgili haberlerde "Utanç Gemisi" olarak adlandırılıyor.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis
Miltiadis VarvitsiotisFotoğraf: picture-alliance/dpa/Y. Kolesidis

Olay sırasında feribotun, tüm yaşananlara rağmen, önce seferine devam ettiği, ancak daha sonra polisin talimatı üzerine limana döndüğü belirtiliyor. Yunan Sahil Güvenliği, olayın ardından feribot kaptanı ile feribotta görev yapan üç kişiyi gözaltına almış, görevlilerden ikisi daha sonra, tedbirli olarak serbest bırakılmıştı. Feribotun kaptanı ile, yolcuyu denize ittiren görevli ise gözaltında tutulmaya devam ediliyor. Söz konusu kişiler hakkında, taksirle adam öldürme ve yardım yükümlülüğünü yerine getirmeme suçlarından dava açılması bekleniyor. 

 

dpa / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener

CHP ve İYİ Parti yerel seçimlere hangi şartlarda gidiyor?

Politika11 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek'in 100 günü: Ekonomiye güven sağlandı mı?

Mehmet Şimşek'in 100 günü: Ekonomiye güven sağlandı mı?

Ekonomi11 Eylül 2023
Adıyaman'da bir ilkokulun bakımsız sınıfında öğrenciler

Okullar açıldı: Eğitim maddi yetersizliklerin gölgesinde

Okullar açıldı: Eğitim maddi yetersizliklerin gölgesinde

Eğitim10 Eylül 2023
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ve Al Nassr Kulübü Başkanı Musalli el Muammar

Suudi Arabistan'ın yıldız futbolcu transferlerinin şifreleri

Suudi Arabistan'ın yıldız futbolcu transferlerinin şifreleri

Politika10 Eylül 2023
Jina Mahsa Amini'nin fotoğrafını elinde tutan gösterici

İran: Amini'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken baskı artıyor

İran: Amini'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken baskı artıyor

Politika9 Eylül 2023
Akıllı telefonla oynayan Çinli çocuklar

Çin çocukların telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor

Çin çocukların telefonda daha az vakit geçirmesini istiyor

Dijital Dünya9 Eylül 2023
CHP bayrağı ve logosu

Sencer Ayata: CHP'nin modern devlet vizyonu hâlâ ayakta

Sencer Ayata: CHP'nin modern devlet vizyonu hâlâ ayakta

Politika9 Eylül 2023
Ana sayfaya dön