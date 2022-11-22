Yunanistan'dan Ege'de kurtarma operasyonu

Yunanistan Girit açıklarında bir balıkçı teknesinde mahsur kalan yüzlerce sığınmacıyı kurtarmak için operasyon başlattı. Balıkçı teknesinde 400 ila 500 kişinin bulunabileceği belirtiliyor.

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nde Girit Adası'nın güneybatısında bir balıkçı teknesinde mahsur kalan ve sayılarının 500 kadar olabileceği tahmin edilen sığınmacıları karaya çıkarmak üzere bir kurtarma operasyonu başlattı.

Bir Sahil Güvenliği sözcüsü Salı günü AFP haber ajansına verdiği demeçte, 400 ila 500 sığınmacı için acil durum çağrısı yapıldığını söyledi. Sözcü, şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonun güçlükle yapılabildiğini ifade etti.

Sözcü, "Suda yüzen tekneyi görebiliyoruz. Güvertede çok sayıda insan var" dedi.

Yunan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada acil durum çağrısının gece yarısından kısa bir süre sonra geldiği bildirildi. Açıklamada, sığınmacıların yer aldığı tekneye, yakınında bulunan iki kargo gemisi, bir tanker ve iki İtalyan balıkçı teknesinin yardımcı olduğu ifade edildi.

İnsan kaçakçıları, Yunan Sahil Güvenliği ve AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in Ege Denizi'ndeki yoğun devriyelerine rağmen, Avrupa'ya ulaşabilmek için Girit'in güneyindeki daha uzun ve daha tehlikeli rotayı giderek daha fazla kullanıyor.

Böylece sığınmacıların geçişleri sırasında karşılaştıkları riskler ve ölümle sonuçlanan kazalar da artıyor.

AFP/TY,BÖ