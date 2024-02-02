Yunanistan eşcinsel evliliği yasallaştırmaya hazırlanıyor

Yunanistan'da eşcinsel evliliğe olanak sağlayacak olan yasa tasarısının parlamentoya sunulduğu bildirildi.

Önce komisyonlarda ele alınacak tasarının 14 ya da 15 Şubat'ta parlamentoda oylamaya sunulması hedefleniyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, bu yılın başında, partisi Yeni Demokrasi ve özellikle de Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nden yükselen sert itirazlara rağmen tasarıyı parlamentoya sunacaklarını açıklamıştı.

Hararetli tartışmalara yol açan tasarının, Mitsotakis'in partisinin parlamentoda oluşturduğu merkez sağ çoğunluğunun oyları ve solcu milletvekillerinin muhtemel desteği ile kabul edilmesi bekleniyor.

Kiryakos Mitsotakis Fotoğraf: Reuters/C. Baltas

Tasarı yasalaştığı takdirde Yunanistan eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Ortodoks Hristiyan ülke olacak. Tasarıda, evlilik hakkının genişletilmesi ile eşitlik ilkesinin güvence altına alınmasının hedeflendiği belirtiliyor. Düzenlemelerin kabulüyle bu çiftlere evlat edinme hakkı da tanınmış olacak.

Ortodoks Kilisesi bu hafta yaptığı açıklamada, LGBTİ+ haklarının güvence altına alınmasını öngören bu tasarıya karşı olduğunu yineledi. Başbakan Mitsotakis ise "Siyasetçilerin kilisenin görüşlerini dinleyeceğini" söylemekle birlikte yasaların "devlet tarafından çıkartıldığını" vurguladı.

Yunanistan LGBTİ+ topluluğu ise yasa tasarısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Ancak açıklamada, taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olma hakkının sadece bekar kadınlar ile evli erkek ve kadınlara tanındığına dikkat çekilerek, aynı cinsiyetten çiftlere bu hakkın tanınmaması eleştirildi.

AFP / DA,ET

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