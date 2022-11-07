  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Dedeağaç limanı
Dedeağaç limanıFotoğraf: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance
PolitikaYunanistan

Yunanistan Dedeağaç limanını özelleştirmekten vazgeçti

2 saat önce

Yunanistan, Ukrayna savaşıyla birlikte enerji ve güvenlik alanında artan önemi nedeniyle Dedeağaç limanını özelleştirmekten vazgeçti.

https://p.dw.com/p/4JAmK

Yunanistan, ABD'nin silah yığınağı nedeniyle Türkiye'de de gündemde olan Dedeağaç'ta liman özelleştirmesinden vazgeçti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Dedeağaç limanının elden çıkarılamayacak kadar değerli olduğunu belirterek devlete bağlı kalması gerektiğini açıkladı.

Yunan ANT 1 radyosuna konuşan Mitsotakis, jeopolitik gelişmelerin, durumun yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini belirterek limanın yüzde 67'lik çoğunluk hisselerinin özel yatırımcılara satılması sürecini sonlandıracaklarını bildirdi.

Mitsotakis, Dedeağaç'ın stratejik, jeopolitik ve enerji alanında büyük değer taşıdığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis
Yunanistan Başbakanı MitsotakisFotoğraf: Michael Varaklas/AP Photo/picture alliance

Güvenlik ve enerjide alternatif rota

Yunanistan'ın kuzeyinde, Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.

Yunan hükümeti, savaş nedeniyle yaşanan enerji krizinde Dedeağaç'ı ayrıca Doğu Avrupa için potansiyel bir enerji merkezi olarak görüyor. Burada yüzen doğal gaz depoları kurulması ve sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yeniden gaz haline dönüştürme tesisi kurulması planlanıyor.

Özelleştirme için açılan ihalede geçen yıl dört yatırımcı kısa listeye alınmış, Eylül ayında da hükümete bağlayıcılığı bulunan iki teklif yapılmıştı.

Mitsotakis'in açıklaması öncesinde Reuters haber ajansına konuşan Yunan özelleştirme idaresinden bir yetkili Ukrayna savaşı nedeniyle limanın artan stratejik önemine işaret ederek özelleştirmenin iptalinin gündemde olduğunu bildirmişti.

rtr/BK,JD

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis

Mitsotakis’ten Erdoğan’a yanıt: Bu oyunda yalnızsın

Mitsotakis’ten Erdoğan’a yanıt: Bu oyunda yalnızsın

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Erdoğan’ın “ABD’den, Avrupa’dan gelen destekler sizi kurtarmaz” sözüne “Bu oyunda yalnızsın” yanıtı verdi.
Politika27 Eylül 2022
ABD ve Türkiye bayrakları

ABD'nin Kıbrıs ambargo kararının altında ne yatıyor?

ABD'nin Kıbrıs ambargo kararının altında ne yatıyor?

ABD'nin Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırması, uzmanlara göre Ege ve Akdeniz'deki güç dengeleri için olduğu kadar, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde gelinen noktayı göstermesi açısından önemli.
Politika20 Eylül 2022
Macaristan Başbakanı Orban ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir

Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç Limanı'na yaptığı sevkiyatlara ilişkin "Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.
Politika11 Kasım 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Dedeağaç limanı

Yunanistan Dedeağaç limanını özelleştirmekten vazgeçti

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

AKP'nin HDP ziyareti: Ankara'da yeni denklem

AKP'nin HDP ziyareti: Ankara'da yeni denklem

Politika7 saat önce
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç Başbakanı'nın Ankara'ya NATO'ya üyelik ziyareti

İsveç Başbakanı'nın Ankara'ya NATO'ya üyelik ziyareti

Politika8 saat önce
Türkei Rechtsanwalt Selcuk Kozagacli

ÇHD davası: Dijitallere 19 ay sonra ekleme yapılmış

ÇHD davası: Dijitallere 19 ay sonra ekleme yapılmış

Hukuk ve Adalet17 saat önce
İstilacı balıklar Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e geliyor

Akdeniz'deki istilacı balıklar biyoçeşitliliği tehdit ediyor

Akdeniz'deki istilacı balıklar biyoçeşitliliği tehdit ediyor

Doğa ve Çevre6 Kasım 2022
ABD Kongresi

ABD'de ara seçimler: Demokrasinin kader sınavı

ABD'de ara seçimler: Demokrasinin kader sınavı

Politika6 Kasım 2022
Semah dönen Aleviler

Aleviler 8 Kasım’da eylem yapacak: Kanun teklifi yetersiz

Aleviler 8 Kasım’da eylem yapacak: Kanun teklifi yetersiz

İnanç5 Kasım 2022
Ana sayfaya dön