Yunanistan Dedeağaç limanını özelleştirmekten vazgeçti

Yunanistan, ABD'nin silah yığınağı nedeniyle Türkiye'de de gündemde olan Dedeağaç'ta liman özelleştirmesinden vazgeçti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Dedeağaç limanının elden çıkarılamayacak kadar değerli olduğunu belirterek devlete bağlı kalması gerektiğini açıkladı.

Yunan ANT 1 radyosuna konuşan Mitsotakis, jeopolitik gelişmelerin, durumun yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini belirterek limanın yüzde 67'lik çoğunluk hisselerinin özel yatırımcılara satılması sürecini sonlandıracaklarını bildirdi.

Mitsotakis, Dedeağaç'ın stratejik, jeopolitik ve enerji alanında büyük değer taşıdığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Fotoğraf: Michael Varaklas/AP Photo/picture alliance

Güvenlik ve enerjide alternatif rota

Yunanistan'ın kuzeyinde, Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.

Yunan hükümeti, savaş nedeniyle yaşanan enerji krizinde Dedeağaç'ı ayrıca Doğu Avrupa için potansiyel bir enerji merkezi olarak görüyor. Burada yüzen doğal gaz depoları kurulması ve sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yeniden gaz haline dönüştürme tesisi kurulması planlanıyor.

Özelleştirme için açılan ihalede geçen yıl dört yatırımcı kısa listeye alınmış, Eylül ayında da hükümete bağlayıcılığı bulunan iki teklif yapılmıştı.

Mitsotakis'in açıklaması öncesinde Reuters haber ajansına konuşan Yunan özelleştirme idaresinden bir yetkili Ukrayna savaşı nedeniyle limanın artan stratejik önemine işaret ederek özelleştirmenin iptalinin gündemde olduğunu bildirmişti.

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