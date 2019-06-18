Yunanistan Başbakanı Tsipras’tan AB’ye Türkiye çağrısı

Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde rahatsızlık yaratıyor. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği (AB) liderlerine Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum izlemesi çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Brüksel'deki AB zirvesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde Türkiye'ye karşı "net önlemlerin” alınması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades de, Türk faaliyetlerinin kınanmasının yanı sıra Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Anastasiades, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi yönündeki bütün görüşmelerin dondurulmasını bu yaptırımlara örnek olarak gösterdi.

AB, geçen yıldan beri Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini durması için Türkiye'ye baskı yapıyor. Brüksel'de yarın sona erecek zirveden de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine yönelik uyarı çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin faaliyetleri "kabul edilemez"

AB'ye üye ülkelerin dışişleri ve AB işlerinden sorumlu bakanları Salı günü Lüksemburg'ta yaptıkları toplantıda "Türkiye'nin yasa dışı sondaj faaliyetleri nedeniyle ciddi endişe" duyduklarını ifade etmişlerdi. Bakanların kabul ettiği metinde, Avrupa Komisyonu'na "uygun önlemler için somut eylemleri gecikmeksizin değerlendirme" çağrısı yapılmıştı.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn görüşme sonrası yaptığı açıklamada AB'nin Türkiye'ye finansmanı kesebileceğini ya da Ankara'da üst düzey toplantılara son verebileceğini söylemişti ve Türkiye'nin faaliyetlerinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetmişti.

Türkiye Doğu Akdeniz'e ikinci sondaj gemisi gönderiyor

Türkiye ise Avrupa Birliği'nden gelen bu açıklamalara rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürüyor. Doğu Akdeniz'de Fatih adlı sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdürken, Türkiye ikinci bir sondaj gemisini bölgeye gönderiyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan bugün yola çıkan Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlere Temmuz ayının başında başlaması bekleniyor.

Geminin yola çıkması nedeniyle düzenlenen törene katılan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpas yarımadası açıklarında faaliyet göstereceğini söyledi. Dönmez, geminin Magosa körfezinde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre derinliğe kadar sondaj yapacağını kaydetti ve çalışmalarını üç ay içinde tamamlayacağını belirtti.

Bakan Dönmez, "Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

dpa/SSB, JD

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