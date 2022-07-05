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Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis in Straßburg
Fotoğraf: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Mitsotakis: Türkiye'nin sürekli saldırgan tutumu var

21 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye'yi sürekli saldırgan tutumda olmakla suçladı; "Kapımız tehditlere kapalı, barışçıl temaslara açık" dedi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa için bir dönüm noktası olduğunu, kıtada böylesi bir saldırganlığa yeltenecek ülkelerin engellenmesi gerektiğini vurguladı. Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Mitsotakis, "Yarın potansiyel sorun çıkaranların taklit edebileceği her türlü oldubittiyi önlemeyi bugün Ukrayna'ya borçluyuz" dedi. Mitsotakis, bu sözleriyle "Türkiye'nin sürekli devam eden saldırgan tutumunu" kast ettiğini vurguladı.

"İhtiyacımız olan emperyalist fantezilerin yeniden canlandırılması değil" diyen Mitsotakis, Yunanistan'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün sorgulanmasına müsamaha göstermeyeceğini belirtti. "Kapılarının tehditlere kapalı, barışçıl temaslara açık olduğunu" söyleyen Mitsotakis, sorunların zorbalıkla değil uluslararası hukuk yoluyla çözüleceğini söyledi.

Atina-Ankara arasında karşılıklı suçlamalar

İki ülke arasında son yıllarda hava sahası ihlalleri ile Ege Denizi'ndeki adaların silahlandırılması konusunda karşılıklı suçlamalar yaşanıyor. NATO üyesi olan iki ülkenin bir başka başlıca anlaşmazlık konusu ise Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri. 

Yunanistan'dan cumartesi günü yapılan açıklamada, Türk savaş uçaklarının Haziran ayında Yunan hava sahasını 760 kez ihlal ettiği öne sürülmüştü. Yunan makamları, bu yılın başından beri yaşanan benzeri hava sahası ihlalleri sayısının da yaklaşık 4 bin olduğunu ve söz konusu vakaların, egemenliğinin ihlali olduğunu savunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cuma günkü açıklamasında aynı suçlamaları Atina'ya yönelterek, "Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. Çok kısa bir süre içerisinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz eğer komşuysak, eğer dostsak, eğer barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsunuz?" diye tepki göstermişti.

Erdoğan, bazı NATO ülkelerinin Yunanistan ile Türkiye'nin uzlaşması için arabulucuk teklifinde bulunduğunu belirtmiş, ancak bunu şu an düşünmediklerini belirtmişti.

Ankara, Atina'yı Türkiye kıyılarına yakın Yunan adalarını silahlandırarak mevcut anlaşmaları ihlal etmekle suçluyor. Yunanistan adalara Türkiye'nin müdahale etmesi halinde askeri açıdan adalarının savunmasız kalacağı endişesiyle buna itiraz ediyor. Son olarak Yunanistan, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler’e bu sözleşmelerin ihlal edildiği iddiasıyla şikayet etmişti. Atina’ya göre Türkiye 1923 Lozan, 1947 Paris Anlaşmaları ile yapılan düzenlemeleri ihlal ediyor.

AP, DW / GY, HT

 

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