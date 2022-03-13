Yunanistan Başbakanı Miçotakis Erdoğan’la görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gitti. Miçotakis'i taşıyan uçak öğle saatlerinde İstanbul'a indi. Yunanistan Başbakanı önce Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Miçotakis ve Erdoğan İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi

Görüşmede hangi konular ele alındı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı belirtildi.

"Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığı" belirtilen açıklamada, görüşmede "iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirtildi. İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımların masaya yatırıldığı kaydedildi.

"Sadece kriz zamanlarında değil her zaman konuşulmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede, "ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara" değindiği belirtilerek, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti. Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi" denildi.

DW / HT,BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe