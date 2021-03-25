Yunanistan bağımsızlığının 200. yıl dönümünü kutladı

Yunanistan'ın Osmanlı egemenliğine karşı bağımsızlık savaşı başlatmasının 200’üncü yıl dönümü başkent Atina’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

"25 Mart Bağımsızlık Günü" kutlamalarına, Yunanlıların 1821’de Osmanlı yönetimine karşı başlattıkları ayaklanmaya destek veren Rusya, İngiltere ve Fransa’dan üst düzey katılımlar dikkat çekti.

Törende Rusya’yı Başbakan Mihail Mişustin, İngiltere’yi Veliaht Prens Charles, Fransa’yı Savunma Bakanı Florence Parly, Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis temsil etti.

Askeri geçit törenleri sırasında, Fransız Rafalle, Amerikan F-16 ve İngiliz RAF Voyager uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı konuşmada, "200 yıl önce, kararlılık sergileyen savaşçıların bağımsızlık bayrağının dalgalanması için mücadele yürüttüklerini ve müttefiklerin desteği ile kahramanca mücadele ederek bağımsızlık kazanmayı başardıklarını" vurguladı.

"İlham almalıyız"

Prens Charles, katıldığı kutlamalar sırasında Yunanistan’ı "Batı medeniyetinin kaynağı" olarak nitelendirdi, Covid-19 salgını ile karşı karşıya kalan dünyanın kendisini yeniden inşa etmesi gerektiğini ifade eden Charles, "belki de 1821’in cesareti, kararlılığı ve azminden ilham alabiliriz" söyleminde bulundu.

Yunanistan'ın 200. Bağımsızlık Günü kutlamalarına Prens Charles (sol başta) ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de (sağ başta) katıldı

Prens Charles’ın törenlere katılmasını özel bir anlamı daha var. Prens Charles Korfu’da, Yunanistan kraliyet ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelen Prens Philip’in oğlu. Prens Philip'in babası Yunanistan Prensi Andreas ise ülkesinin 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal ettiği dönemde Yunan ordusunda kolordu komutanı olarak görev yapmış ve Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) komutasındaki Türk ordusuna karşı Sakarya Savaşı'na da bizzat katılmıştı.

Biden’dan güçlü mesaj

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden da Yunanistan’ı kutladı. Biden görüntülü mesajında, Yunanistan ile ilişkilerinin, "hiç olmadığı kadar yakın olduğuna" dikkat çekerek, "200 yıl önce de, bugün de, kendi geleceğimizi belirlemek konusunda bize güç veren, özgürlüklere, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne olan ortak bağlılığımızdır" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’ya, Yunanistan’ın milli günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderen liderler arasında yer aldı.

Müslüman ve Yahudilere yönelik katliamlar

Yunanistan, 1821 yılında Osmanlı’ya karşı başlatılan ayaklanmayı milli kurtuluş mücadelesi olarak görüyor. 1821-1827 yılları arasında, gerek bazı Yunan çetelerinin, gerekse de ayaklanmayı bastırmak için gönderilen kuvvetlerin yaptığı katliamlar da tarih kitaplarında geniş yer buluyor.

Örneğin 1821 Tripoliçe Katliamı’nda 8 bin Müslüman ve Yahudi sivilin, yine 8 bin kadar da Osmanlı askerinin öldüğü belirtiliyor. Kimi tarihçiler ise hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Tripoliçe katliamından sonra Mora’da da Müslümanlara karşı sistematik katliamlar uygulandığı ifade ediliyor.

Dönemin Yunan komutanlarından Teodoros Kolokotronis'in kaleme aldığı anılarında ise, çoğunluğu Müslüman yaklaşık 32 bin sivilin katledildiği belirtiliyor.

Reuters,dpa,DW / DA, ET

©️ Deutsche Welle Türkçe