Yunanistan AB’yi acil toplantıya çağırdı

Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de dün yeniden Navtex ilan etmesinin ardından Atina ile Ankara arasında tansiyon yükseliyor. Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada “Dışişleri Bakanımız, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi’nden acil toplantı talep edecek” denildi.

Ömer Çelik: Yunan tiyatrosuna izin verilmemeli

Yunanistan'ın acil toplantı talebine tepki gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, “Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir” açıklamasını yaptı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de iyi niyetli adımlar attığını belirten Çelik, ancak Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma imzalayarak Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etmeye çalıştığını savundu.

"Diyalog yoluyla çözülmeli”

AB’den ise sorunun kaygı verici olduğu ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine yönelik mesajlar geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, “Elbette Doğu Akdeniz’deki durumun son derece kaygı verici olduğunu, sorunun çatışmayı ve tansiyonu arttıran adımlar zinciri yerine diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Borrell'in diyalogu yeniden tesis edip, tarafların bir araya gelmesini sağlamak için çaba sarfettiğini belirten sözcü, bu yöndeki çabaların hâlâ sürdüğünü sözlerine ekledi.

Doğu Akdeniz’de tansiyon yükseliyor

Türkiye ile Yunanistan arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın devreye girmesiyle Doğu Akdeniz’de düşürülen tansiyon geçen hafta yeniden tırmanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalayan Yunanistan’ı "sözünde durmamakla” eleştirerek, Türkiye’nin ara verdiği sondaj çalışmalarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurmuştu. Türkiye, dün de sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos’a kadar geçerli denizcilikte “uyarı notu” olarak da bilinen yeni bir Navtex ilan etmişti. Karara, Atina’dan tepki gelmiş, Türkiye'nin "bölgede barış ve güvenliği zedeleyen yasa dışı faaliyetlerine bir an önce son vermesi” istenerek, Yunanistan'ın "Egemenliğini ve egemenlik haklarını koruyacağı” belirtilmişti.

DW, Reuters, AFP/DBN,JD

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