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Fotoğraf: Lockheed Martin/ZUMA Wire/IMAGO
PolitikaYunanistan

Yunanistan ABD'den F-35 satın almak için başvuruda bulundu

2 saat önce

Yunanistan, ABD’den F-35 savaş uçaklarından oluşan bir filo satın almak için resmi talepte bulundu. Yunan yetkililer filoda 20 uçak olacağını söyledi.

https://www.dw.com/tr/yunanistan-abdden-f-35-sat%C4%B1n-almak-i%C3%A7in-ba%C5%9Fvuruda-bulundu/a-62323896

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis tarafından Madrid'deki NATO zirvesinde yapılan açıklamaya göre ülke, savunmasını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak F-35 satın almak için ABD'ye resmi talep mektubunu iletti.

Yunanistan'ın Lockheed Martin yapımı F-35'lerden ikinci bir filo satın almasının da olasılıklar dahilinde olduğunu kaydeden Mitsotakis, ''Bu prosedürün bir parçası da, son günlerde gerçekleştiği üzere, talep mektubunun gönderilmesidir" dedi.

Yunan yetkililer: Filo 20 uçaktan oluşacak

Mitsotakis, bunun uzun bir sürecin başlangıcı olduğunu belirterek Atina'nın uçakları 2027 ya da 2028'den önce teslim almayı beklemediğini söyledi. Yunan yetkililer bir filonun 20 uçaktan oluşacağını aktardı.

Yunanistan halihazırda 24 adet Fransız yapımı Rafale savaş uçağı sipariş etmiş durumda. Bunların altısı yeni ve 18 tanesi ise daha önce Fransız Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren uçaklardan oluşuyor. Yunanistan ayrıca üç Fransız fırkateyni de sipariş vermişti.

NATO müttefikleri komşu Yunanistan ve Türkiye'nin uzun süredir Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama hakları da dahil bir dizi konuda anlaşmazlığa düşmüş durumda.  

Son dönemde tartışmalar Türkiye açıklarındaki Yunan adalarına odaklandı. Ankara, Atina'yı kıyı şeridinde askeri varlık bulundurmakla suçluyor ve anlaşmaları ihlal ettiğini iddia ediyor. Yunanistan uluslararası hukuka uygun olarak hareket ettiğini söylüyor ve adaları Türkiye'nin saldırgan tutumuna karşı savunduğunu belirtiyor.

AP / SSB, JD

 

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