Yunanistan 8 yıl sonra kendi bütçesine kavuşuyor

Yunanistan'ın 2019 mali yıl bütçe kanunu parlamentoda onaylandı. Böylece Yunanistan'ın Euro İstikrar Mekanizması desteğinin son bulmasından sonraki ilk mali yıl bütçesi yürürlüğe girmiş olacak.

Bütçe kanunu parlamentoda 300 milletvekilinden 154'ünün oylarıyla kabul edildi. 2019'dda ekonomik büyüme hızının yüzde 2,5 olacağını tahmin eden Atina hükümeti aile zammı ve kira yardımı ile vergi ve sigorta aidatlarının azaltılmasına 900 milyon euro ayrılacağını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras sekiz yıllık kemer sıkma politikasından sonra ülkesinin ilk kez "kendi bütçesine" kavuştuğunu söyledi. Ağustos ayında Euro İstikrar Mekanizmasından ayrılan Yunanistan mali bakımdan sıkı bir şekilde denetlenmeye devam edecek.

Video izle 01:53 Şimdi canlı 01:53 dk Paylaş Yunanistan yardımları yanlış kullanıldı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/1IjAl Yunanistan yardımları yanlış kullanıldı

Yunanistan devlet iflasından kurtulmak için 2010 yılından bu yana 289 milyar euro kredi aldı. Yunanistan bundan böyle kredi ihtiyacını finans piyasasından karşılayacak.

Yunanistan'ın birikmiş borçları 2018 yılında 335 milyar euroya yükseldi. Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 180'ini bulan borç stokunun önümüzdeki yıl yüzde 168'lik orana düşürülmesi hedefleniyor.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe