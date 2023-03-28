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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos MitsotakisFotoğraf: Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office/REUTERS
PolitikaYunanistan

Yunanistan 21 Mayıs'ta sandığa gidiyor

40 dakika önce

Yunanistan'da genel seçim tarihi belli oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

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Yunanistan'da genel seçim tarihi açıklandı. Dört yıllık görev süresi Temmuz ayında dolacak olan Başbakan Kiryakos Mitsotakis, ülke tarihinin en ağır tren kazasının etkisinde gerçekleşmesi beklenen seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

Kabine toplantısında yaptığı açıklama televizyonlardan canlı yayınlanan Mitsotakis, Yunanistan'da turizm sezonunun etkilenmemesi için bu tarihin seçildiğini belirtti.

Muhafazakâr Yeni Demokrasi partisinin lideri Mitsotakis, seçimlerin ikinci tura kalması hâlinde gerçekleşecek ikinci turunsa en geç Temmuz ayının başında düzenleneceğini söyledi.

Yunan Başbakan, "İlk seçimde, ülkeyi kimin yöneteceği belirlenecek. İkinci seçimdeyse nasıl yöneteceği" ifadelerini kullandı. Mitsotakis, "Yunan vatandaşları 21 Mayıs'ta ülkenin reform iddiasını kazanma arayışını sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verecek" dedi.

Yunanistan'da 28 Şubat'ta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazası, demiryolu güvenliğindeki eksiklik ve ihmaller nedeniyle hükümetin protesto edildiği gösterilere yol açmıştı.

Mitsotakis, tren kazasıyla ilgili olarak "Hatalarımızı düzeltmek için buradayız" ifadesini kullandı. Yunan Başbakan daha önce demiryolu güvenliği konusunda yaptığı açıklamada, yeniden seçilmesi hâlinde Eylül ayının sonuna kadar elektronik güvenlik sistemleri kuracağına dair vermişti.

Yeni seçim yasası

Yunanistan'da seçim öncesi yapılan anketler, Mitsotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi partisini anketlerde önde gösteriyor. Ancak tren kazasının ardından muhalefetteki sol parti Syriza'nın farkı kapattığı görülüyor.

Yunanistan'da 21 Mayıs'taki seçim, nispi temsil sistemiyle yapılacak. Bu sistemde hiçbir partinin ilk tur sonucunda tek başına iktidara gelmeye yetecek vekil sayısına ulaşamayacağı tahmin ediliyor. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise ülkede yürürlüğe giren yeni seçim yasası devreye girecek ve bu turda sandıktan birinci çıkan partiye mecliste fazladan 20 ila 50 sandalye daha verilecek.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,HT

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