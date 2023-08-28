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Ege Denizi'nde en az beş göçmen boğularak öldü

28 Ağustos 2023

Türkiye'den yola çıkarak Yunan adalarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan iki botun batması sonucu en az beş kişi yaşamını yitirdi.

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Botla Midilli Adası'na ulaşmak üzere olan göçmenler - (29.02.2020)
Sembol fotoğrafFotoğraf: Marios Lolos/Xinhua/IMAGO

Türkiye'den yola çıkarak Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına gitmeye çalışan sığınmacı botlarının batması sonucu en az beş kişi öldü. Yunanistan'ın ERTNews televizyonuna açıklama yapan Yunan Sahil Güvenliği'nden bir sözcü, Midilli açıklarında bu sabah saatlerinde bir botun batması nedeniyle, aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Sözcü, bottaki 18 kişinin ise kurtarıldığı belirtti. 

Bu sabah saatlerinde Sisam adası açıklarında da 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı. Botun göçmenler tarafından kasıtlı olarak batırıldığı iddia edilirken, Sahil Güvenlik aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu 36 kişinin kurtarıldığını, bir kadının ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenlerin ya da insan tacirlerinin botları kasıtlı olarak batırdığını savunuyor ve Yunan yetkililerinin bu nedenle botları Türk sularına gönderemediğini ve batan tekne ya da bottaki göçmenleri kurtarma yükümlülüğü olduğunu belirtiyor. Ancak göçmenlerin bazılarının yüzme bilmemesi nedeniyle sık sık can kayıpları yaşanıyor. 

Yunan Sahil Güvenliği, bugün batan tekne ve bottaki 80 göçmenin Midilli adasına götürüldüğünü duyurdu.

BM: 16 bin düzensiz göçmen Yunanistan'a ayak bastı

BM Mülteci Örgütü'nün (UNHCR) verdiği bilgilere göre bu yıl 16 bin düzensiz göçmen Yunanistan'a gitti. Bunlardan 12 bini deniz yoluyla Yunan adalarına, 4 bini ise kara yoluyla Türkiye üzerinden Yunanistan'ın kuzeyine giriş yaptı. Geçen yılın tamamında ise Yunanistan'a giriş yapabilen düzensiz göçmenlerin sayısı 13 bindi. BM bu yıl düzensiz göçmenlerin kaçının yolculuk sırasında yaşamını yitirdiğine dair verileri henüz açıklamadı. BM'nin geçen yıl kamuoyu ile paylaştığı verilere göre, 2022'de 343 insan deniz yoluyla Yunanistan'a gitmeye çalıştığı sırada yaşamını yitirmişti.

 

dpa,AFP / HT,ET

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