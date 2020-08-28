 Yunan vekilden Doğu Akdeniz′de kaza uyarısı | AVRUPA | DW | 29.08.2020

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AVRUPA

Yunan vekilden Doğu Akdeniz'de kaza uyarısı

Yunan vekil Syrigos, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikatlara son verilmesi çağrısı yaparak, bölgeden istenmeyen bir kaza yaşanabileceği uyarısında bulundu. Syrigos, iki ülke arasındaki gerilimin çok uzadığı görüşünde.

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Yunan milletvekili: Doğu Akdeniz'de gerilim çok uzadı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Ankara ile Atina arasında tırmanan gerilim, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bölgedeki askeri tatbikatı ve Türkiye'nin atış eğitimi yapılacağını açıklaması ile daha da tırmandı.

Almanya'nın yanı sıra ve NATO iki ülke arasındaki istenmeyen bir kaza yaşanabileceği konusunda endişeli.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Yunan milletvekili ve uluslararası hukuk uzmanı Angelos Syrigos, gerilimin arttığı bir ortamda "kaza" çıkabilir uyarısı yaptı. Askeri tatbikatlara son verilmesi çağrısı yapan Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Angelos Syrigos, iki ülke arasındaki gerilimin çok uzadığına dikkat çekti. "Ülkelerimizin  son 50 yıllık yakın tarihine baktığımızda, ilişkilerin ilk defa bu denli uzun süre için gerilmiş olduğunu görüyoruz" diyen Syrigos, tansiyonun düşürülmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ancak gerilimi Türkiye'nin başlattığı görüşünü savunan Syrigos, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatının "limitleri zorladığını" dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Türkiye’den yeni Navtex ilanı

Türkiye, Akdeniz’in doğusunda atış eğitimi yapacağını duyurarak, bugünden itibaren 11 Eylül’e kadar geçerli olmak üzere Navtex ilan etti.  

Yunanistan AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım sinyalinden memnun

DW'ye konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB’nin Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.  

AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz konusunda yaptırım sinyali

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmaması halinde AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceğini söyledi. AB’nin limanlarının kullanılmamasına yönelik tedbirler alınabileceği belirtildi.  

Macron: Türkiye’ye karşı kırmızı çizgi politikası uyguladık

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin sözlerden ziyade eylemleri dikkate aldığını belirterek ülkesinin Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı “kırmızı çizgi politikası” uyguladığını söyledi.  

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Yunan milletvekili: Doğu Akdeniz'de gerilim çok uzadı  

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