Yunan vekilden Doğu Akdeniz'de kaza uyarısı

Yunan vekil Syrigos, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikatlara son verilmesi çağrısı yaparak, bölgeden istenmeyen bir kaza yaşanabileceği uyarısında bulundu. Syrigos, iki ülke arasındaki gerilimin çok uzadığı görüşünde.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Ankara ile Atina arasında tırmanan gerilim, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bölgedeki askeri tatbikatı ve Türkiye'nin atış eğitimi yapılacağını açıklaması ile daha da tırmandı.
Almanya'nın yanı sıra ve NATO iki ülke arasındaki istenmeyen bir kaza yaşanabileceği konusunda endişeli.
Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Yunan milletvekili ve uluslararası hukuk uzmanı Angelos Syrigos, gerilimin arttığı bir ortamda "kaza" çıkabilir uyarısı yaptı. Askeri tatbikatlara son verilmesi çağrısı yapan Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Angelos Syrigos, iki ülke arasındaki gerilimin çok uzadığına dikkat çekti. "Ülkelerimizin son 50 yıllık yakın tarihine baktığımızda, ilişkilerin ilk defa bu denli uzun süre için gerilmiş olduğunu görüyoruz" diyen Syrigos, tansiyonun düşürülmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ancak gerilimi Türkiye'nin başlattığı görüşünü savunan Syrigos, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatının "limitleri zorladığını" dile getirdi.
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Türkiye, Akdeniz’in doğusunda atış eğitimi yapacağını duyurarak, bugünden itibaren 11 Eylül’e kadar geçerli olmak üzere Navtex ilan etti.
DW'ye konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB’nin Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmaması halinde AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceğini söyledi. AB’nin limanlarının kullanılmamasına yönelik tedbirler alınabileceği belirtildi.