 Yunan parlamentosuna ″yetkini kullan″ çağrısı | AVRUPA | DW | 06.10.2020

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AVRUPA

Yunan parlamentosuna "yetkini kullan" çağrısı

Yardım kuruluşları, sığınmacıların Türk karasularına zorla geri gönderilmesi uygulamaları nedeniyle Yunan parlamentosunu göreve çağırdı. Açık mektupta ihlallerle ilgili acil inceleme başlatılması talep edildi.

Yunanistan'ın sığınmacıları zorla geri gönderdiğine dair çok sayıda iddia gündeme gelmişti.

Yunanistan'ın sığınmacıları zorla geri gönderdiğine dair çok sayıda iddia gündeme gelmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu 29 insan hakları ve yardım örgütü Yunan parlamentosuna, sığınmacılara uygulanan "pushback" uygulamaları konusunda harekete geçme çağrısı yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı açık mektupta Yunanistan'a deniz yoluyla ulaşmaya çalışan sığınmacıların zorla itme (pushback) yoluyla Türkiye'ye gönderildiği suçlamaları konusunda parlamentonun "acil inceleme başlatması" istendi.

Uluslararası Af Örgütü'nden göç araştırmacısı Adriana Tidona, "Yunan sınırlarındaki insanlara yönelik şiddet ve geri itme gibi ciddi suçlamaların üzerine gidilmemesine artık hoşgörü gösterilemeyeceğini" belirterek "Yunan parlamentosunu, bu uygulamalardan zarar gören tüm insanların yararı ve bu olayların tekrarlanmaması için yetkilerini kullanmaya çağırıyoruz" dedi.

Yunan sahil güvenliğinin, Yunanistan'a ulaşmaya çalışan sığınmacıları zorla Türk karasularına ittiği ya da denizin ortasında bıraktığı şeklinde çok sayıda iddia ortaya atılmış, Yunan hükümeti iddiaları reddetmişti.

"Üç ayda bin 150 kişi Türkiye'ye gönderildi"

Açık mektupta imzası bulunan sivil toplum kuruluşlarından Josoor'un sözcüsü Natalie Gruber, "son üç ayda Yunan sınırından bin 150 sığınmacının geri itildiğini belgelediklerini" kaydetti. Gruber, "Bunlar münferit vakalar değil. Yunan yasalarının, AB hukuku ve uluslararası hukukun sistematik ihlalidir. Parlamento bu ihlalleri artık yalan haber diye bir kenara atamaz" diye konuştu.

Yunan Helsinki Monitor kuruluşu da Yunan sınırlarından geri itilmelerle ilgili olarak, aralarında ölümlü vakaların da bulunduğu yaklaşık 20 vaka ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ancak bu suç duyurularının yerel savcılıklarca dikkate alınmadığını bildirdi.

Daha önce de yardım kuruluşları Oxfam ve WeMove Europe, Yunanistan'ı iltica başvurusunda bulunan sığınmacılara karşı AB hukukunu sistematik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle AB Komisyonu'na şikayet etmişti. İki kuruluş, Komisyon'a 22 Eylül'de iletilen başvuruda Yunanistan'a karşı ihlal davası açılmasını talep etmişti.

AFP/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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