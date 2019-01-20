Yunan parlamentosu Makedonya’nın isim değişikliğini onayladı

Yunan parlamentosunda, Makedonya’nın isim değişikliği için Atina ile Üsküp arasındaki anlaşma Cuma günü yapılan oylamada kabul edildi. Parlamento başkanlığı, oylamada 153 milletvekilinin anlaşmanın lehine, 146’sının ise aleyhine oy kullandığını açıkladı. Bir tane de çekimser oy kullanıldı. Bu anlaşmanın kabul edilmesiyle, Makedonya Cumhuriyeti’nin adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş oldu.

Yunan parlamentosunda oylamanın Perşembe günü yapılması planlanıyordu. Ancak birçok milletvekilinin konu hakkında söz almak istemesi nedeniyle oylama Cuma gününe ertelenmişti.

Anlaşma, Yunan hükümetinde krize neden olmuş, hükümetin küçük ortağı konumundaki popülist Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin lideri Panos Kammenos'un istifa etmesi üzerine güven oylaması yapılmasına karar verilmişti. Ancak güven oylamasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras gerekli oy coğunluğunu alarak hükümetini korumuştu.

İki ülke arasında geçen yıl Haziran ayında yapılan anlaşma, Yunanistan’ın kuzeyinde de aynı ismi taşıyan bölge bulunması nedeniyle Üsküp ile Atina arasında yaklaşık 30 yıldır süren anlaşmazlığa son vermeyi hedefliyor. Anlaşma Makedonya’nın isminin değiştirilmesinin yanı sıra, Makedonya’nın Avrupa Birliği ve NATO’ya üyeliği konusunda Yunanistan’ın vetoyu kaldırmasını öngörüyor.

Anlaşma Makedonya parlamentosunda da, 11 Ocak’ta kabul edilmişti.

DW,AFP/JD,GA

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