 Yunan hükümeti: Giorgos Karaivaz suikasti açıklığa kavuşturulacak | AVRUPA | DW | 10.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Yunan hükümeti: Giorgos Karaivaz suikasti açıklığa kavuşturulacak

Yunan hükümeti gazeteci Giorgos Karaivaz suikastinin bir an önce aydınlatılacağını açıkladı. Polis muhabiri Karaivaz evinin önünde öldürülmüştü.

default

Yunan hükümeti polis muhabiri ve blog yazarı gazeteci Giorgos Karaivaz'ın Atina'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ERT Televizyonu'na verdiği demeçte, olayın en kısa süre içinde açıklığa kavuşturulacağını söyleyerek, "Yunan polisi çok hızlı bir biçimde suçluları bulup adalete teslim edecektir" dedi. Bakan bu açıklama öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüştüğünü belirterek, Mitsotakis'in olayın hızlıca aydınlatılmasını istediğini söyledi.

Yunan gazeteci Giorgos Karaivaz Cuma günü Atina'nın güneyindeki Alimos banliyösündeki evinin önünde kimliği belirsiz iki kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Görgü tanıklarının Yunan medyasına verdiği bilgiye göre iki saldırgan daha sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Yunan medyası ve gazetecinin arkadaşları saldırganların Karaivaz'ın haberlerini yaptığı suçlular tarafından görevlendirildiği tahmin ediyor.

Kathimerini gazetesi olay yerinde 17 mermi kovanı bulunduğunu yazdı. Ancak Karaivaz'ın komşuları saldırı sırasında silah sesi duymadıklarını belirti. Polis bu nedenle saldırıda susturuculu silah kullanıldığını tahmin ediyor.

Griechenland Griechischer Kriminaljournalist Giorgos Karaivaz wurde ermordet

Olay 11 yıl önce gazeteci Sokratis Giolias'ın öldürüldüğü saldırıyı hatırlattı. Giolias da evinin önünde 16 kurşunla öldürülmüştü. Saldırıyı aşırı solcu bir terör örgütü üstlenmişti.

AB yetkililerinden kınama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen suikasti kınadı. Von der Leyen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gazetecinin öldürülmesi alçakça, korkakça bir eylem" dedi. Von der Leyen, Avrupa'nın özgürlükleri savunduğunu belirterek, "Basın özgürlüğü belki de en kutsalı. Gazeteciler güvende çalıbaşabilmeli" dedi. Von der Leyen gazetecinin ailesine taziyelerini iletirken suçluların bir an önce yargı önüne çıkarılması temennisinde bulundu. 

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jurova da adaletin tecelli etmesi ve gaetecilerin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ise yetkili makamlardan olayı bir an önce her yönüyle araştırmasını ve sorumluluları yargı önüne çıkarmasını istedi. Mijatovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karaivaz'ın öldürülmesinin gazeteciliğin Avrupa'da tehlikeli bir meslek olduğunu trajik biçimde hatırlattığını belirtti.

Dpa  / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Afgan gazeteci silahlı saldırıyla öldürüldü

Afganistan'da bir gazeteci şoförüyle birlikte arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Afganistan, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün listesinde, gazeteciler için en tehlikeli ülkeler arasında yer alıyor.  

Kaşıkçı davası İstanbul'da başladı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili 20 sanığın gıyabında yargılanmalarına bugün başlandı.  

Slovakya'yı sarsan gazeteci cinayetinde beraat

Slovak araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ile nişanlısını öldürmeye azmettirmekle suçlanan iş insanı Marian Kocner kanıt yetersizliğinden beraat etti.  

İpekçi suikastının 42. yılı: Karanlık hala aydınlatılamadı

Gazeteci Abdi İpekçi öldürüleli tam 42 yıl oldu. Suiskastın ardındaki karanlık güçler ise hala ortaya çıkartılamadı. Avukat Kazan "İpekçi cinayeti Türkiye’deki cezasızlık uygulamalarının en tipik örneği" diyor.  

Benzer içerik

Türkei Armenier Journalist Gericht

Hrant Dink cinayeti davasında karar günü 26.03.2021

Türkiyeli Ermeni gazeteci Hrant Dink’in ölümünün ardından açılan davada karar açıklanacak. Ancak soruşturma eksik yürütüldüğü için çıkacak kararın adaleti sağlayacağına inanç yok.

Türkei Denkmal für Journalist Abdi Ipekci

İpekçi suikastının 42. yılı: Karanlık hala aydınlatılamadı 01.02.2021

Gazeteci Abdi İpekçi öldürüleli tam 42 yıl oldu. Suiskastın ardındaki karanlık güçler ise hala ortaya çıkartılamadı. Avukat Kazan "İpekçi cinayeti Türkiye’deki cezasızlık uygulamalarının en tipik örneği" diyor.

Türkei Gedenkfeier Hrant Dink ehemaliger Chefredaktuer von Agos

Dink davası: "Bu yargılama ile hakikate ulaşmak mümkün değil" 19.01.2021

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Yargılama devam etse de çıkacak kararın etkin bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle hakkaniyetli olmayacağı düşünülüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

EMA iki aşıyı mercek altına alıyor

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarının olası yan etkilerine dair bulguları inceleme kararı aldı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  