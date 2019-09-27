 Yunan bakandan Türkiye’ye yapılan yardımları artırma çağrısı | AVRUPA | DW | 28.09.2019

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AVRUPA

Yunan bakandan Türkiye’ye yapılan yardımları artırma çağrısı

Yunanistan’ın göç politikalarından sorumlu bakanı Yorgo Kumuçakos, AB'ye göç dalgasının önlenebilmesi için Suriyeli göçmenlere ev sahipliği yapan Türkiye’ye yapılan yardımların artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında artış kaydedildi (Arşiv fotoğrafı)

Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında artış kaydedildi (Arşiv fotoğrafı)

Yunanistan'ın Göç Politikalarından Sorumlu Bakanı Yorgo Kumuçakos Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısının azaltılabilmesi için Türkiye'ye daha fazla maddi yardımda bulunma çağrısı yaptı.

1 Kasım'da göreve başlayacak yeni Avrupa Komisyonu'na seslenen Bakan Kumuçakos, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile varmış olduğu mülteci mutabakatı kapsamındaki taahhütlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'ye ödenen fonların yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kumuçakos, "AB'nin bu olasılığı olumlu olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Yunan Bakan, Türkiye'ye yapılacak yardımlar konusundaki adımın karşılıksız olmayacağını vurguladı.

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Almanya ve Fransa içişleri bakanları Seehofer ve Castaner ile AB Komisyonu’nun mülteciler sorumlusu Avramopulos, 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan'a gidiyor. (27.09.2019)

Türk kıyılarından Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısı Nisan’dan bu yana iki kat arttı. Artışa Türkiye’nin politika değişikliğinin neden olduğunu düşünen Yunanistan geçişlerin daha da artabileceği uyarısında bulundu. (20.09.2019)

AB-Türkiye mülteci mutabakatının 2016'da yürürlüğe girmesinden bu yana Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Yaklaşık 6 bin kişilik kapasitesi olan kamplarda 26 bin sığınmacı kalıyor. (17.09.2019)

2016 yılında Türkiye ve AB arasında varılan mutabakat kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor. AB mutabakatı kapsamında Türkiye'ye 6 milyar euro yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. AB'nin ödeme tahhütlerini yerine getirmediğini ileri süren Türkiye ise anlaşmayı askıya almakla tehdit ediyor.

Türkiye üzerinden Yunanistan'a yasadışı yollar kullanarak geçen sığınmacı sayısında son aylarda yaşanan artışa dikkat çeken bakan, Yunan adalarında uluslararası devriye faaliyetlerinin artırılması ve NATO birliklerinin güçlendirilmesi konusuna Atina hükümetinin sıcak baktığını belirtti.

Yunan adalarında devriye faaliyetleri artırılmalı

Cuma günü Yunanistan'a ait Koyun Adası açıklarında mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi sağ olarak kurtulmuştu. Yaşananları "trajedi” olarak değerlendiren Kumuçakos, AB sınır koruma birliği Frontex'in Yunan adalarındaki devriye faaliyetlerinin artırılmasınının söz konusu olabileceğini belirtti.

Böyle bir adımın, Türkiye karasularına yönelik operasyon ihtimalini artırdığına dikkat çeken bakan, "Bu, Türk tarafının nasıl tepki vereceğine bağlı. Ancak ne kadar fazla (birlik) o kadar iyi. Eğer (bölgede) kendini hissettiren, güçlü bir varlığınız varsa, kesinliklikle şu anda sahip olduğumuzdan daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.

Yaz aylarında Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollar kullanarak geçen sığınmacıların sayısının artması nedeniyle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy ve İleryoz adalarındaki kamplarda yoğunluğun arttığı belirtiliyor. Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısı 2017'de 29 bin 718 ve 2018'de 32 bin 494 olarak kaydedilirken 2019 yılı başından 15 Eylül'e kadarki dönemde toplam 38 bin 598 kişi Yunan adalarına ulaştı. 

AP,MY/JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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