 Yunan bakandan iyimser mesaj | DÜNYA | DW | 14.08.2020

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DÜNYA

Yunan bakandan iyimser mesaj

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada soğukkanlı davranılması ve uluslararası hukuka uyulması durumunda çatışma yaşanmayacağını umduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Viyana'da yaptığı görüşme sonrasında Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili iyimser mesajlar verdi.

Dendias gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umuyorum ki herkesin aklını başına alması ve uluslararası hukuka uygun davranması durumunda herhangi bir çatışma yaşanmayacaktır" diye konuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Herşeye çözüm bulunabilir. Ama bu, Türklere sormanız gereken bir konu" diye konuştu.

Dendias, ne yapılması gerektiğine dair ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir mutabakat sağlanıp sağlanmadığına yönelik bir soru karşısında "samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini" ve "olanların izahı konusunda ikisinin de net bir fikri olduğunu" söyledi.

ABD'den kısa açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise iki bakanın "Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesine yönelik acil ihtiyaç" konusunda görüştükleri kaydedildi. Görüşmeyle ilgili başka bir ayrıntı verilmedi.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e eşlik eden bir Türk fırkateyniyle bölgedeki Yunan fırkateyni arasında hafif bir çarpışma yaşandığı haberleri dün kamuoyuna yansımış, Yunan kaynakları olayı bir "kaza" diye nitelendirirken Türk tarafı Yunanistan'ın provokasyon yaptığını savunmuştu.

rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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