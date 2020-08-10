 Yunan Başbakan′dan Türkiye′ye ″kaza çıkabilir″ uyarısı | AVRUPA | DW | 12.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Yunan Başbakan'dan Türkiye'ye "kaza çıkabilir" uyarısı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikte Türkiye'yi "mantıklı" davranmaya davet ederek bölgedeki hareketliliğin askeri bir "kazaya" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri konusunda yaşanan gerginliğin bölgede bir "kazaya" neden olabileceğine dair uyarıda bulundu.

Yunan Başbakan, "Komşumuzda sonunda mantığın üstün geleceğini ümit ediyoruz. Böylece gerçek diyalog da başlayabilir" ifadesini kullandı.

"Kısıtlı bir alana bu kadar çok askeri güç yığıldığında, kaza tehlikesi de ortaya çıkar" diyen Mitsotakis, Yunanistan'ın tansiyonun yükselmesinden yana olmadığını belirtti ancak ekledi: "Hiçbir provokasyon cevapsız kalmaz."

Türkiye hafta başında sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i donanma gemileri eşliğinde Yunan adası Meis açıklarına göndermişti.

Ardınan Yunanistan da şu an Kıbrıs'ın batısında bulunan Oruç Reis'i takip etmeleri için savaş gemilerini bölgede konuşlandırdı.

Video izle 04:47

Doğu Akdeniz gerilimi

Dendias İsrail'e gidiyor

Akdeniz'de Ankara ile Atina arasında yaşanan krize ilişkin İsrail'den de açıklama gelmişti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Atina'nın yanında olduğu belirtilerek "İsrail Yunanistan'a, deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder" denilmişti.

Atina, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yarın İsrail'e giderek görüşmelerde bulunacağını duyurdu.

DW,AFP/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Alman uzman: Türkiye ile gerginlik çok daha kapsamlı

Alman uzman Stephan Roll, Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan MEB anlaşmasını, Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Mısır anlaşmazlıklarını DW'ye değerlendirdi.  

Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ile yaşadığı ihtilafı diyalogla çözmek istediğini ancak bölgedeki "haklarını ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini" söyledi.  

Erdoğan'dan Akdeniz ülkelerine yeni formül çağrısı

Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonla ilgili konuşan Erdoğan, "Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" dedi. Ankara'dan Atina'ya da yanıt geldi.  

Yunanistan AB’yi acil toplantıya çağırdı

Türk gemisi Oruç Reis’in Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri sebebiyle Atina, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin acil toplanmasını isterken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik AB’ye “Yunan tiyatrosuna izin vermeyin” mesajı verdi.  

Benzer içerik

Türkei | seismisches Forschungsschiff | Öl-Gasbohrungen | MTA Oruc Reis

Atina'dan Ankara'ya: Hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz 10.08.2020

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik çalışma yürüteceği alan için Navtex ilan etmesi Yunanistan'da tepkiye yol açtı. Atina "hiçbir şantajı kabul etmeyeceğini" duyurdu.

Türkisches Forschungsschiff Oruc Reis zur Gaserkundung im Mittelmeer

Yunanistan AB’yi acil toplantıya çağırdı 11.08.2020

Türk gemisi Oruç Reis’in Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri sebebiyle Atina, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin acil toplanmasını isterken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik AB’ye “Yunan tiyatrosuna izin vermeyin” mesajı verdi.

Türkisches Forschungsschiff Oruc Reis zur Gaserkundung im Mittelmeer

Oruç Reis Krizi: İsrail'den Yunanistan'a destek 12.08.2020

İsrail, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krizde Atina'nın yanında olduğunu açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB Dışişleri Bakanları Belarus ve Akdeniz gündemiyle toplanacak

AB Dışişleri Bakanları'nın cuma günü olağanüstü toplanması bekleniyor. Gündemde Belarus'a yönelik olası yaptırımlar ve Akdeniz'deki deniz yetki alanı gerginliği var.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  