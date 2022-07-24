  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda bulunan sığınmacı kampı - (27.11.2021)
Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda bulunan sığınmacı kampıFotoğraf: Aris Messinis/AFP
PolitikaYunanistan

Yunan araştırmacı: Mülteci kampları hapishaneye döndü

2 saat önce

Yunan araştırmacı Phevos Simeonidis, Atina'nın pandemide sığınmacılara yönelik politikasını oldukça sertleştirdiğini ve mülteci kamplarının "insanlar için büsbütün hapishaneye döndüğünü" belirtti.

https://www.dw.com/tr/yunan-ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1-m%C3%BClteci-kamplar%C4%B1-hapishaneye-d%C3%B6nd%C3%BC/a-62577882

Yunan araştırmacı ve gazeteci Phevos Simeonidis,Atina'nın pandemide sığınmacılara yönelik politikasını ciddi biçimde sertleştirdiğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Goldsmiths Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarındaki insan hakları ihlallerini araştıran Simeonidis, Yunanistan'daki mülteci kamplarının "insanlar için büsbütün birer hapishaneye dönüştüğünü" dile getirdi.

Alman haber ajansı epd'ye konuşan Simeonidis, Atina'nın iltica başvurularına dair prosedürü de uzun süredir "tamamen durdurduğunu" ve sığınmacıların Yunan sahil güvenlik birimleri tarafından yasa dışı şekilde geri gönderildiğini ifade etti.

"Pandemi fırsat bilindi"

Simeonidis, Yunanistan için pandemiden önce sığınmacı kamplarını tecrit etmenin şimdiki kadar kolay olmadığını ancak salgınla birlikte bu yönde atılan adımların sıklaştığını vurguladı.

Sığınmacılar için AB'den finansman sağlandığını ancak Brüksel'in "cezaevleri için para ödemediğini" belirten Simeonidis, koronayla birlikte dolaşım özgürlüğünü kısıtlamanın da daha kolay bir hâl aldığını aktardı.

"Korona önlemleri sayesinde yeni fırsatlar doğdu" diyen araştırmacı, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında yaşayanlar açısından, kısıtlamalar gerekçesiyle daha az destek aldıkları için insani şartların da kötüleştiğini ifade etti.

"Sistematik bir strateji"

Daha önce Spiegel dergisinin Yunanistan sınırındaki insan hakları ihlalleri hakkında yaptığı araştırmalarına da katkıda bulunan Simeonidis, sığınmacıların Türkiye'ye geri itilmesine yönelik uygulamaları Atina tarafından izlenen "sistematik bir strateji" olarak tanımladı. Simeonidis, bu uygulamaların sorumlusunun ise sık sık AB sınır koruma ajansı Frontex tarafından da desteklenen Yunan sahil güvenliği olduğunu belirtti. Son dönemde uluslararası basında çıkan haberlerde, Yunan polisinin sığınmacıları geri itmeye yönelik operasyonlarda zorla diğer göçmenleri de kullandığına dair iddialar yer almıştı.

Göç ve sınır güvenliği konularını öncelikli gündem maddesiolarak belirleyen Yunan hükümeti ise sığınmacıların yasa dışı şekilde geri itildiğine yönelik haber ve raporları gerçek dışı olarak tanımlayıp yalanlıyor.

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve partisi Yeni Demokrasi, yıllardır sığınmacı karşıtı kampanyalar yürütüyor.

 

epd / CÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışan göçmenler - (29.02.2020)

Yunanistan: Meriç'te 40 bin düzensiz göçmene engel olduk

Yunanistan: Meriç'te 40 bin düzensiz göçmene engel olduk

Yunanistan 2022 yılının ilk dört ayında Meriç Nehri'ni geçmeye çalışan yaklaşık 40 bin düzensiz göçmene engel olduklarını açıkladı.
Göç
28 Mayıs 2022
Mozambik'te evlerinden edilen bir aile

BM Mülteci Örgütü: Yerinden edilenlerin sayısı 100 milyonu aştı

BM Mülteci Örgütü: Yerinden edilenlerin sayısı 100 milyonu aştı

UNCHR verilerine göre, dünyada yerinden edilenlerin sayısı Mayıs 2022 itibarıyla 100 milyonu aştı. 3 milyon 800 bin sığınmacının bulunduğu Türkiye, dünyada sığınmacıların sayısının en yüksek olduğu ülke.
Göç
16 Haziran 2022
external

Afgan ve Ukraynalı sığınmacılar farklı muamele mi görüyor?

Afgan ve Ukraynalı sığınmacılar farklı muamele mi görüyor?

Maryam, Taliban'dan kaçıp ailesiyle Almanya'ya sığındı. Savaştan kaçan Ukraynalılar nedeniyle sığınmacı yurdundan çıkmaları istenmiş. Ayrımcılığa uğradığını öne sürüyor.
Toplum
15 Temmuz 2022
02:31 dak.
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans aracılığıyla görüşüyor - (19.03.2021)

"Yunanistan Lozan Antlaşması'nı aşındırıyor"

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Çin'e bağlı özerk Tibet'te Sapu Buzulu

Küresel ısınma: Himalayalar'da buzul ölümleri

Küresel ısınma: Himalayalar'da buzul ölümleri

Doğa ve Çevre
7 saat önce
Adana Yumurtalık'taki yeşil deniz kaplumbağaları

Hunutlu Santrali: Deniz kaplumbağaları tehdit altında

Hunutlu Santrali: Deniz kaplumbağaları tehdit altında

Doğa ve Çevre
23 Temmuz 2022
Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da imzalanan anlaşma Alman basınında geniş yankı buldu.

Alman basını İstanbul'daki tahıl anlaşmasına temkinli

Alman basını İstanbul'daki tahıl anlaşmasına temkinli

Gıda güvenliği
22 Temmuz 2022
Ukrayna limanlarında 20 milyon ton tahıl bekliyor

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Tahıl koridoru anlaşması nasıl işleyecek?

Gıda güvenliği
22 Temmuz 2022
Hamburger SV takımının yıldızı Uwe Seeler, çıktığı son maçın ardından kramponlarını asıyor - (1972)

Almanya Uwe Seeler'in yasını tutuyor

Almanya Uwe Seeler'in yasını tutuyor

Futbol
22 Temmuz 2022
Sembol fotoğraf - Sırtı dönük, siyah sarıklı, sakallı bir kişi

Türkiye'de Selefi akımlar yükselişte mi?

Türkiye'de Selefi akımlar yükselişte mi?

Toplum
22 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön