Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına yoğun ilgi

Kapıda vize uygulaması, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Midilli'ye hafta sonu en az 2 bin Türk turist gitti.

Türkiye'den Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy, Rodos adaları için kapıda vize uygulaması Nisan ayı itibarıyla başladı. Uygulama Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Seferler arasında Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan acente yetkilisi Kadir İnandı, "Bayram yoğunluğunu karşılamak için gerek buradaki acente yetkililerimiz gerek karşıdaki acente yetkililerimiz ile hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Konsolosluk vizelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve insanlar randevu bulamıyor. Dolayısıyla kapı vizesine çok büyük bir talep oluştu. Nisan ayının 10'unda 11 ve 12'sinde ciddi yoğunluklar var. Yunanistan bunları karşılamak için belli kotalar koydu. Bu kotalar programın yeni başlamasıyla alakalı. Biz de elimizden geldiği kadar kotaları maksimum seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Akabinde yolcularımızı sağlıklı bir şekilde göndermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Midilli'ye 2 bin Türk turist geldi, 9 bin kişi bekleniyor

Hafta sonu Yunanistan'ın Midilli adasına da 2 binden fazla Türk turistin geldiği açıklandı. Midilli Turizm Birliği Sözcüsü, Yunan radyosuna yaptığı açıklamada "Bu hafta sonu şimdiye kadar 2 binden fazla insan geldi. 9 binden fazlası da gelecek hafta içerisinde gelecek" dedi.

Türkiye'de üç günlük Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Ramazan Bayramı'nın Arefe Günü olan 9 Nisan Salı günü de yarım gün resmi tatil sayılıyor. Kamu çalışanlarına ise Pazartesi ve Salı günü yarım gün olmak üzere 1,5 gün idari izinli sayılarak bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuouyla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik" demişti.

DHA,dpa / EC,ET

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