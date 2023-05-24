YSP seçimlerde izleyeceği tutumu bugün açıklayacak

HDP ve YSP Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde izleyeceği tutumu bugün açıklayacak. Dün yapılan açıklamada "Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez" denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Yeşil Sol Parti (YSP) merkez yürütme kurulları, Zafer Partisi ile Millet İttifakı arasında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için varılan mutabakat üzerine dün toplandı.

Seçimlerdeki tutumunu yarın kamuoyuna açıklayacağını duyuran HDP ve YSP, toplantı sonrasında "Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz..." başlıklı dört maddelik bir deklarasyon yayınladı. Açıklamada "Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir" denildi.

"Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz" diyen HDP ve YSP, "Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bugün açıklanan protokoldeki belirlemelerin "evrensel demokratik ilkelere aykırı" olduğu belirtilirken "Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır’ın değil İstanbul’un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur" denildi.

Açıklama "Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız" ifadeleriyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçime çok az bir süre kala, dağılan ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almış ve iki taraf bir protokol üzerinde uzlaşmıştı. Kamuoyuyla paylaşılan 7 maddelik protokolde "Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir" deniliyor.

Millet İttifakı daha önce kamuoyuna açıkladığı Ortak Politikalar Metninde "Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız" vaadinde bulunmuştu.

DW / EC, BK