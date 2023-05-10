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Fotoğraf: DW/M. Karagöz
PolitikaTürkiye

YSK'dan Soylu'nun seçim takip sistemi planına ret

2 saat önce

YSK, İçişleri Bakanlığının seçim sonuçlarını takip etmek üzere oluşturduğu GAMER sisteminin bu konuda yetkisinin bulunmadığına karar verdi. Kararda seçim tutanaklarını kabul etme görevinin YSK'da olduğu vurgulandı.

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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İçişleri Bakanlığı tarafından seçim sonuçlarını takip etmek üzere oluşturulan GAMER adlı sisteme ilişkin verdiği kararı paylaştı. Erkek,Twitter hesabında YSK kararını, "Kanunsuz emir verenler ve uygulayanlar hesap verecek" mesajıyla birlikte yayınladı.

YSK kararında, "Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nın (GAMER) seçim iş ve işlemleriyle ilgili bir görevi bulunmadığı"na vurgu yapılarak "Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının, ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının verilemeyeceği" kaydedildi.

"Seçim tutanaklarını kabul etme görevi YSK'nındır"

Kararda, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi" başlıklı 79'uncu maddesinin ikinci fıkrasına atıfta bulunularak "Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz" hükmü hatırlatıldı.

YSK kararında, "298 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi ile 7062 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi ile Yüksek Seçim Kurulu’nun, 16 ve 20'nci maddeleri ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarının görev ve yetkileri belirlenmiş olup, seçim iş ve işlemlerine ilişkin karar vermeye yetkili merciler seçim kurullarıdır" ifadesi yer aldı.

Muhalefet partileri, sandık sonuçlarının GAMER isimli uygulamaya kaydedilmesi planıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurmaya çalışmakla suçlamıştı.

ANKA/BK,TY

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