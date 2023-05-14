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Fotoğraf: Emilie Madi/REUTERS
PolitikaTürkiye

YSK'dan 'mühür lekesi' kararı

3 saat önce

YSK, ön yüzünde, arkaya vurulan mührün mürekkep lekesi yer alan cumhurbaşkanı oy pusulalarının geçerli sayılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında bazı sandıklarda cumhurbaşkanı oy pusulalarının ön yüzünde, arkaya vurulan mührün mürekkebinin yer aldığı yönünde şikayetler, parti temsilcileri tarafından Yüksek Seçim Kurulu'ya (YSK) bildirildi. Başvuruları inceleyen YSK, tüm sandık kurulu başkanlarına mesaj gönderdi.

Mesajda, "Kurulumuza intikal ettirilen verilerden bazı sandıklarda cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın önünde de görüldüğü anlaşılmıştır. Söz konusu pusulalar hakkında oy sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanun’un 98 ve 101'inci uyarınca işlem yapılması gerekmektedir" denildi.

Leke bulunsa dahi geçerli sayılır

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 98'inci maddesi, "Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulufiligranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır" hükmünü içeriyor.

Aynı Kanun'un 101'inci maddesinde ise; zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması hallerinin oy pusulalarını geçersiz kılmayacağı belirtildi.

DHA/HS,TY

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