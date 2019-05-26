 YSK′dan 23 Haziran kararı | TÜRKİYE | DW | 03.06.2019

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TÜRKİYE

YSK'dan 23 Haziran kararı

YSK haklarında soruşturma başlatılan seçim kurulu başkanlarının 23 Haziran seçiminde de görev yapacağını açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görev yapmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu, sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde görev alıp almaması konusunda görüşünü açıkladı. Şişli Seçim Müdürü Hatice Çelebi tarafından YSK’ya gönderilen yazıda, bazı sandık kurullarının yasaya aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiği belirtilerek, “Sandık kurullarını yasaya aykırı oluşturan ilçe seçim kurulu müdürlerinin şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır” şeklinde haberlerin basına yansıdığı hatırlatıldı. Dilekçede, söz konusu haberlerin kamuoyunda haksız bir algı oluşturduğu, bu algının telafisi imkansız ithamlara sebebiyet verdiği ve bu durumun ilçe seçim müdürlerinin morallerinin bozulmasına neden olduğu kaydedildi.

Yüksek Seçim Kurulu bu dilekçeyi inceleyerek kurulun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/62 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgeyi hatırlattı:

"İlçe seçim kurulu başkanlarının ve seçim müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 298 sayılı Kanunun 15 ve devamı maddeleri ile Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgede belirlenmiş olup, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına, karar verildi."

31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 13 bin oy farkıyla kazanmıştı. AKP Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmiş ve YSK bu itirazı haklı bulmuştu. YSK sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlendiğini belirterek seçimin yenilenmesine karar vermişti. 

DHA, HT/MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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