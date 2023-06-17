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YSK: Yerel seçim takivimi 1 Ocak'ta başlayacak

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimler için takvimin 1 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

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Fotoğraf: DW/Hilal Köylü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar konusunda bilgi verdi.

DHA'nın haberine göre Yener, "Yerel seçimler için takvim 1 Ocak'ta başlıyor. Bizler 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı ikinci turu bittikten sonra yerel seçim için hazırlıklarımıza başladık. Öncelikle yerel seçimlerle ilgili yasal değişikliklerin neler olduğu masaya yatırılıp, buna ilişkin kurumda yapmamız gereken düzenlemelerin neler olduğu ortaya çıkartılıp, buna göre genelgelerimizdeki ilgili düzenlemeleri yapmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Elektronik oylamayla ilgili çalışmalar

Elektronik seçim sisteminin şu an yasal olarak sadece yurt dışı için mümkün olduğunu ancak bugüne kadar hiç kullanılmadığını belirten Yener, "Benim şahsi düşüncem; Türkiye nihayetinde elektronik oylama sistemine geçecektir. Bu önümüzdeki seçimde mi olur yoksa iki ya da üç seçim sonrası mı olur ancak bu nihayetinde bir gün gerçekleşecektir" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet YenerFotoğraf: Cagla Gurdogan/REUTERS

Yener, "Biz kurul olarak yerel seçimlerden sonra bir çalışma yapıp bunu parlamentoya, siyasi partilerimize sunmayı düşünüyoruz, takdir parlamentonun. Eğer bu şekilde bir irade ortaya çıkarsa, Yüksek Seçim Kurulu da buna göre hazırlığını yapıp, elektronik ortam için gerekli tedbirleri alıp, bu uygulamayı da başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir" diye ekledi.

"Oyların aktarılması mümkün değil"

Seçim güvenliği tartışmalarıyla ilgili de konuşan Yener, "Seçimlerin başlangıcından sonuna kadar tüm veriler, seçmen listelerinin askıya çıkmasından, askıdan indirilmesine kadar siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır. Bu (son) seçim sürecinde de 24 siyasi partimizle seçim listelerinin askıya çıkmasından askından indirilmesine kadar paylaşılmıştır. Siyasi partilerimizden bu süreçte seçmen listelerine yönelik herhangi bir itiraz gelmemiştir. Bu, seçim güvenliği açısından önemli bir veri ve aşamadır" ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı "Aynı şekilde oy verme gününde yasal mevzuat uyarınca sandıklarda siyasi partilerimizin temsilcileri bulunmakta. Vatandaşlarımız oy sayım işlemlerini yasal mevzuat uyarınca istedikleri takdirde oy verdikleri sandıklardaki oy sayımlarını izleme ve gözleme imkanına sahiplerdir" dedi.

Sandıklardaki sonuçların siyasi parti temsilcilerince ıslak imza ile imza altına alındığını ifade eden Yener, sisteme girilen veriler ile siyasi parti temsilcilerindeki tutanaktaki veriler arasında bir çelişki varsa temsilcilerin bunları il, ilçe seçim kurullarına ve YSK'ya taşıma hakları olduğunu hatırlattı. Yener, "Bu nedenle seçimde oyların yanlış sayılması ya da A partisinden B partisine aktarılması hususu bu saydığım prosedür gereği mümkün değildir" diye konuştu.

YSK'nın seçim sonuçlarını duyururken açıkladığı ilk verilerin genelde iktidarın oy potansiyelinin yüksek olduğu yerlerden olduğu gerekçesiyle yöneltilen eleştiriler hakkında değerlendirmede de bulunan Yener, bu durumun tamamen seçmen sayısına ve sayım yapılan okulun İlçe Seçim Kurulu'na mesafesiyle ilgili olduğunu aktardı.

DW,DHA/CÖ,JD

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